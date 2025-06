Un any després d'aconseguir la millor nota a la 'sele': "Tinc companys que no estudien i treuen millor nota que jo"

Fa just un any, l'Eric Mateu esgotava les últimes hores repassant els apunts abans d'afrontar la selectivitat. La cosa no va anar gens malament: pocs dies després es convertiria en l'estudiant català amb la millor nota, compartint el mèrit amb un altre alumne que va treure un 9,9 a les PAU. Allò va suposar un autèntic rebombori mediàtic, amb una allau de visites a casa per conèixer els secrets del jove de Sant Cugat, format a l'Institut Forat del Vent de Cerdanyola.

Més enllà del resultat dels exàmens, la nota li va permetre accedir a la carrera desitjada: el doble grau de Matemàtiques i Física a la UAB. Allà comparteix aula una elit molt reduïda: només hi ha vint places. '"De moment, va molt bé. M'agrada molt el que fem i hi ha gent molt bona. Els professors són fantàstics i la universitat està molt bé", celebra sobre l'elecció. Allà, admet, el nivell és molt alt. "Tinc companys que no estudien i treuen millors notes que jo. Hi ha gent amb moltíssima facilitat. Però tots hi dediquem temps. Si no fas res, no arribes a entrar al doble grau ni pots mantenir-te", avisa. La nota de tall era un tretze i mig. Un llistó inaccessible per a la majoria dels mortals.

L'Eric ha continuat compaginant els estudis universitaris amb algunes proves complementàries. "M'he continuat presentant a algun programa. Però he intentat prioritzar la 'uni'. Hi ha el club de Física, la Lliga Matemàtica, les Olimpíades...", repassa. Tot i estar a primer de carrera, ja han tret el cap en alguns certàmens de gran exigència, demostrant els seus coneixements. També en equip.

Eric Mateu, estudiant del doble grau de Física i mates

ACN

Lluny de la visió estereotipada externa que molts puguin tenir d'un perfil acadèmic brillant com el seu, l'Eric dona molta importància a omplir la seva rutina amb ocupacions més enllà dels números. "Cada dia faig una hora diària d'activitats fora de la universitat, que ocupin càrrega cognitiva. Llegir, aprendre idiomes, tocar la bateria...", enumera sobre les distraccions que complementen la quotidianitat. De fet, el grup Indubio continua oferint una bona dosi de pop-rock. "Estem a tope amb la música", adverteix. Entremig, també hi ha estona per a perfeccionar l'esperanto.

El primer curs al Campus de Bellaterra li ha fet obrir nous horitzons i ratificar alguns pensaments que ja tenia. Estudiar durant un període fora, diu, queda lluny, però és un plantejament que comença a guanyar força. "M'agradaria fer recerca i un requisit és anar un temps fora", expressa sobre les seves expectatives professionals.

A les portes d'una nova entrega de la selectivitat, té clars certs ingredients imprescindibles a la recepta. "Molta gent ho ignorarà, però sempre dic que dormin. Que descansin entre exàmens. És tan important això com les hores d'estudi", diu. Els seus èxits conviden a escoltar els seus consells. Un any després, encara rep les trucades d'alguns periodistes que preguntem per les claus que li han permès assolir un gran resultat a les PAU. El relleu, confia, està garantit. "Ara sortiran els nous estudiants amb la millor nota i ens deixaran una mica de banda al Pau i a mi", riu, amb un sospir que sona alliberador.