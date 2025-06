Tot el que has de saber de la Selectivitat 2025 a Sabadell

Les Proves d’Accés a la Universitat (PAU 2025) tindran lloc del dimecres 11 al divendres 13 de juny, amb canvis importants en el format dels exàmens i els criteris de correcció. A Sabadell es preveu prop d'un miler d'estudiants que s'examinaran; i la majoria tindran com a tribunal el Campus UAB de Sabadell, a Covadonga. A continuació, et detallem quins són els punts clau d'aquesta setmana que marcarà el futur acadèmic de molts sabadellencs.

Tres dies d’exàmens: horaris i matèries

Les proves es distribueixen en tres dies consecutius, amb franges al matí, migdia i tarda. Després de la primera prova de cada jornada hi ha una pausa de 90 minuts. A continuació, el calendari detallat:

Dimecres 11 de juny

9.00 – 10.30 h : Llengua Castellana i Literatura

: Llengua Castellana i Literatura 12.00 – 13.30 h : Llengua Estrangera (anglès, italià, alemany o francès)

: Llengua Estrangera (anglès, italià, alemany o francès) 15.00 – 16.30 h: Física, Geografia, Fonaments Artístics, Geologia i Ciències Ambientals, Cor i Tècnica Vocal o Literatura Dramàtica

Dijous 12 de juny

9.00 – 10.30 h : Història o Història de la Filosofia

: Història o Història de la Filosofia 12.00 – 13.30 h : Matemàtiques, Llatí, Ciències Generals, Anàlisi Musical o Dibuix Tècnic Aplicat a les Arts Plàstiques i al Disseny

: Matemàtiques, Llatí, Ciències Generals, Anàlisi Musical o Dibuix Tècnic Aplicat a les Arts Plàstiques i al Disseny 15.00 – 16.30 h: Química, Literatura Castellana, Història de l’Art, Tècniques d’Expressió Plàstiques, Dibuix Tècnic o Història de la Música i de la Dansa

Divendres 13 de juny

9.00 – 10.30 h : Llengua Catalana i Literatura

: Llengua Catalana i Literatura 12.00 – 13.30 h : Matemàtiques Aplicades a les Ciències Socials, Arts Escèniques, Grec, Dibuix Artístic o Moviments Culturals i Artístics

: Matemàtiques Aplicades a les Ciències Socials, Arts Escèniques, Grec, Dibuix Artístic o Moviments Culturals i Artístics 15.00 – 16.30 h: Biologia, Disseny, Tecnologia i Enginyeria, Literatura Catalana o Funcionament de l’Empresa i Disseny de Models de Negoci

Com s’estructuren les PAU? Quines novetats hi ha en els exàmens?

L’estructura general de les proves es manté:

Fase obligatòria d’accés (cinc exàmens: català, castellà, llengua estrangera, història o filosofia i una matèria comuna d’opció).

d’accés (cinc exàmens: català, castellà, llengua estrangera, història o filosofia i una matèria comuna d’opció). Fase específica, per apujar nota i puntuar sobre 14: pots examinar-te de fins a tres matèries de modalitat, de les quals es comptaran les dues millors.

Aquest 2025, s’afegeixen noves matèries com Moviments culturals i artístics, Cor i tècnica vocal o Dibuix tècnic aplicat a les arts plàstiques i al disseny, entre d’altres. En total, es poden examinar fins a 35 matèries diferents. També hi ha un nou format d’examen: totes les matèries tindran un únic model amb exercicis obligatoris (alguns amb opcions internes) i, com a màxim, un 30% de preguntes tipus test o tancades.

La principal novetat d’aquest any és que les proves s’adeqüen a la llei educativa en vigor des del 2021, la LOMLOE, amb adaptacions d’acord amb el currículum de batxillerat i a la normativa estatal d’accés i admissió a la universitat aprovada el juny de l’any passat.

La polèmica de les faltes d’ortografia

La correcció de les faltes d’ortografia a la selectivitat d’aquest any ha generat confusió i debat entre l’alumnat i el professorat. Inicialment, el Departament de Recerca i Universitats va comunicar que només es penalitzarien en els exàmens de llengua, però hores després va rectificar i va aclarir que també es tindran en compte en sis matèries més on els estudiants han de redactar textos, com geografia, història o literatura dramàtica. Tot i que no hi haurà un descompte fix per error ortogràfic en aquestes assignatures, la qualitat lingüística —incloent-hi l’ortografia, la cohesió i la claredat— influirà en la valoració global. En canvi, en les matèries de llengua catalana i castellana sí que es fixen criteris concrets: cada falta restarà 0,1 punts, amb un límit màxim de dos punts.

I després de la selectivitat?

Un cop passades les proves, aquestes són les dates que has de tenir controlades: