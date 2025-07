Gairebé el 30% de les trucades per pluja al 112, del Vallès Occidental

Dia mogut per les pluges. El telèfon d'emergències del 112 ha rebut, fins a les 6 h d'aquest dijous 24 de juliol, 450 trucades en total relacionades amb les pluges intenses que han aparegut en diverses zones de Catalunya. Durant la tarda i nit de dimecres passat i la matinada i el matí d'aquest dijous, la força inesperada de les precipitacions ha alertat diversos veïns de la comarca, que no han dubtat a avisar el 112 per prevenir qualsevol possible risc causat pels aiguats.

El Vallès Occidental ha estat un dels punts més afectats del territori a causa dels ruixats de les darreres hores i ha acumulat un total de 108 trucades. 69 d'elles provinents de Terrassa; 12 més, de Sabadell, i unes altres 8, de Castellar del Vallès. Des de dimecres al matí, el Servei Meteorològic de Catalunya va emetre un avís de perill màxim per les fortes pluges i van advertir de la possibilitat de pedra de 2 cm de diàmetre, ratxes de vent i tornados o mànegues.

A part, la zona més afectada per la meteorologia ha estat la província de Barcelona, que ha acumulat un 88% de les trucades per pluja, mentre que entre les províncies de Girona, Tarragona i Lleida sumen el 12% restant. En tot Catalunya, hi ha hagut 287 incidents reportats pels serveis d'emergència fins ara, però sembla que la situació s'anirà calmant en les pròximes hores.

Cap incidència destacada a Sabadell

Des del consistori asseguren que ningú ha patit danys a la ciutat a causa de la pluja. Destaquen la intensitat de les precipitacions en algun punt de la ciutat, com a l'Eix Macià o al carrer de Pi i Maragall. A part, hi ha hagut algunes incidències elèctriques a alguns punts, sense perill, i alguna caiguda d'arbres sense danys personals.