Els plans del cap de setmana a la comarca: què es fa el teu municipi?

Més enllà de festes majors com la de Polinyà i altres propostes musicals a casa nostra, el setè art s'erigeix en el gran protagonista de les propostes del cap de setmana a la comarca. Hi haurà films per a tots els gustos, amb "sales de cinema" a l'aire lliure.

Palau-solità

Palau Tremola

Data: 12 de juliol

Hora: 22 hores

Lloc: parc de l’Hostal del Fum

Detalls: Arriba la segona entrega del Cicle de Terror de Palau-solità i Plegamans ‘Palau Tremola’. Després de “Poltergeist”, dissabte es projectarà “The Ring”, estrenada el 2002.

Castellar

Cinema a la fresca

Data: 11 de juliol

Hora: 22 hores

Lloc: plaça de Cal Calissó

Detalls: Arrenca la programació de cinema a la fresca en el marc de les nits d’Estiu 2025. Ho fa amb un plat fort: “Dune: Part dos”, que es projectarà a la gran pantalla instal·lada a la plaça de Cal Calissó.

Cerdanyola

Cerdanyola Menuda

Data: 12 de juliol

Hora: 21:30 hores

Lloc: plaça de Sant Ramon

Detalls: El festival Cerdanyola Menuda 2025 enfila la recta final amb les tradicionals sessions de cinema a la fresca. Aquestes projeccions gratuïtes, obertes a tots els públics, arrenquen aquest dissabte amb “Migración. Un viaje patas arriba”.

Montcada i Reixac

Bany nocturn a la piscina

Data: 10 juliol

Hora: 21 hores

Lloc: Zona Esportiva Centre

Detalls: “Aquest estiu, remulla’t sota les estrelles”. Així es presenta l’última iniciativa a Montcada i Reixac: el bany nocturn a la piscina d’estiu. Hi haurà dues cites previstes al calendari. Avui, a partir de les nou i fins a la mitjanit, serà la primera; el 24 de juliol es viurà la segona.