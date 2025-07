Set detinguts en diversos dispositius a establiments i obres del Vallès Occidental

La Policia Nacional, en col·laboració amb els Mossos d'Esquadra i les policies locals, ha detingut set persones en diversos dispositius fets entre gener i maig a establiments i obres de Terrassa, Rubí i Sant Cugat del Vallès. També hi ha col·laborat en els operatius Inspecció de Treball. La investigació va començar el passat mes de gener. Hi ha 90 persones identificades. L'objectiu dels dispositius era prevenir i esclarir possibles infraccions administratives i protegir els drets de les persones migrants. En total es van fer sis operatius policials conjunts en diferents dies, que van incloure 18 inspeccions: 16 en establiments comercials i dues en obres que no tenien permís administratiu.

La majoria dels identificats eren estrangers extracomunitaris. Els agents van detenir set ciutadans estrangers i la Policia Nacional ha iniciat la tramitació perquè siguin expulsades. Els arrestats acumulaven set antecedents policials per diversos delictes, en la majoria per tràfic de drogues.

La Inspecció de Treball va aixecar diferents actes a comerciants i petits empresaris per tenir contractades persones sense estar donades d'alta, i les policies locals han tramitat diverses infraccions per qüestions relacionades amb la salubritat dels establiments.