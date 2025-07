El 'boom' de les zones de jocs d'aigua: "Aniran a més... i a sobre són gratis!"

Són indiscutiblement un dels fenòmens de l'estiu. Els jocs d'aigua es consoliden com una alternativa cada vegada més present en els plans de les famílies per atenuar els efectes de la calor sufocant. A la nostra comarca, proliferen diferents zones amb sortidors, cascades i tota una infraestructura que permet els més petits remullar-se d'una manera totalment lúdica. En són exemple les fonts del passeig del Centre de Sabadell o la instal·lació al parc de les Aigües recentment estrenada. Però n'hi ha més.

Jocs d`aigua a Santa Perpètua

Cedida

El parc d'Europa a Santa Perpètua de Mogoda, el parc Cordelles a Cerdanyola, el parc de l’Aigua de Sentmenat o la zona de la Balen+a, al parc de Catalunya de Castellar, emergeixen com a llocs d'interès creixent. Són mostres d'un model que guanya adeptes mentre els municipis miren de condicionar l'espai públic amb nous refugis climàtics. "És un servei públic col·lectiu, un espai per refrescar-se i refugiar-se de la calor, gratuït, i al qual tothom pot accedir. Les famílies i els infants gaudeixen de l'espai i passen les altes temperatures en les millors condicions. La resposta ciutadana a aquest espai és molt positiva i cada dia són moltes les persones i famílies que en algun moment passen a remullar-se i a jugar en el parc", sostenen fonts de l'Ajuntament de Santa Perpètua. Només cal visitar un d'aquests emplaçaments per adonar-se de la magnitud del fenomen.

Jocs d`aigua a Cerdanyola

Cedida

Durant el matí, centenars d'infants s'acosten fins al parc de Catalunya de Castellar disposats a refrescar-se. No només són banyistes que hi van individualment, sinó que també hi arriben casals i altres grups de menors que tenen la sortida a l'equipament fixada a l'agenda d'activitats setmanals. "Els nens passen molta calor i la majoria dels casals tenim espais reduïts, que obliga a buscar alternatives fora", precisa la Carla Vidal, coordinadora del casal l'Escola Pia de Sabadell. "Als matins s'omple molt. Sabem que l'Ajuntament ho coordina, com qualsevol altre espai aquàtic. És interessant que sigui en espais públics com aquest. Les piscines grans, normalment, fan més por a les famílies", assenyala. Les samarretes identificatives de colors de cada col·lectiu es barregen mentre els monitors organitzen les files de la canalla abans de marxar.

Jocs d`aigua a Castellar

David Chao

A Castellar, no és estrany veure-hi gent de municipis veïns i altres punts de la rodalia, més enllà dels residents del poble. "Som de Terrassa. Allà no hi ha cap oferta així. Hem buscat parcs d'aigua per internet i aquest és el primer que sortia. Està molt bé. Entre setmana millor, perquè es veu que durant el cap de setmana s'omple moltíssim", diu l'Estefania, mentre l'Alexia, la seva filla de sis anys, juga amb una pistola d'aigua.

"És una hora de cotxe, però val la pena"

En totes les àrees d'aquestes característiques, l'aforament està limitat i existeix un horari. A la plaça de Catalunya el màxim són 200 infants, tot i que les dimensions de l'àrea fan que molts voltin amunt i avall per tot l'entorn. A més, la ubicació del servei de restauració fa que s'hi acumulin consumidors que no són usuaris dels jocs d'aigua. "Tens el bar aquí i pots estar vigilant-los sense haver d'estar-hi a sobre", diu la Kenia Fonseca, veïna de Castellar i habitual de l'indret amb el seu fill. "Hem vingut a passar una bona estona, a divertir-nos i que s'entretingui. També és una manera de compartir i socialitzar amb altres nens", afegeix.

L'Estefania, amb l'Alexia, als jocs d`aigua a Castellar

David Chao

No escapa a ningú que la gratuïtat explica en part el seu boom. "Les piscines estan bé, però aquí es poden mullar sense haver de pagar entrada", coincideixen les veus. Una altra reflexió que es repeteix és que, a diferència dels equipaments d'aigua tradicional, amb una certa profunditat, el risc en aquests espais, a peu de carrer, és menor. "No es pot ofegar cap nen i, a més, és més difícil que caiguin o es facin mal", precisen.

Vinguts des de Manlleu a Castellar pels jocs d'aigua

David Chao

Les ressenyes a internet, les xarxes socials i el boca-orella incrementen l'afluència. "Hem vingut expressament des de Manlleu, només pel parc aquàtic. És una hora de cotxe, però val la pena. Allà no en tenim i és una llàstima, perquè de terrenys per a desenvolupar-ho n'hi ha i seria un èxit segur. Aquest és un espai molt ben cuidat, no hi ha baralles i comparteixen l'experiència amb més nens. Gaudeixen molt", resumeix l'Ariadna Blancafort, que deixa anar un pronòstic. "Són espais que aniran a l'alça", preveu.

Gestionar l'èxit

Mentrestant, les administracions locals que han impulsat en els últims anys els projectes miren de gestionar-ne l'èxit. "És important respectar les normes per salubritat i també per evitar alteracions al circuit que poden comportar que el parc s'aturi", diuen des de Santa Perpètua, fent una crida al civisme i la responsabilitat d'aquells que se'n beneficien. Els cartells reprodueixen el missatge i recorden la normativa per evitar problemes.

El perill, comparteixen diferents usuaris, és que s'acabi fent negoci amb aquestes àrees i privatitzar els espais. Alhora, creix el repte sobre la gestió de la gran assistència cada estiu. "Aquest any hem ampliat l'horari una hora a la tarda i s'obre tots els dies de 10 a 21 hores. A més, hi ha personal de seguretat a la zona i lavabos", sostenen des de l'Ajuntament de Cerdanyola, un altre dels llocs d'interès a la comarca. Sigui com sigui, els impulsors d'aquests formats estiuencs celebren la bona acollida d'un model que, a través d'un sistema de recirculació d’aigua, permet mantenir el consum al mínim i garanteix l’eficiència hídrica. "Segur que hi tornarem", confirmen els entrevistats.