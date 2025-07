MAPA | Així han evolucionat els preus de lloguer en l'últim any al teu municipi

L'evolució dels preus de lloguer mostra comportaments diferents en cada municipi del Vallès Occidental. Alguns experimenten un descens en l'últim any, segons les últimes dades del Departament d'Habitatge de la Generalitat. Altres pugen, a pesar d'una tendència generalitzada a la moderació al conjunt de la comarca.

Repassem les dades en aquest mapa. On han baixat més els preus? On han pujat? Quines són les localitats on surt més car llogar un immoble? El topall fixat recentment condiciona la realitat de cada indret.