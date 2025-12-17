FOTOS | Joguines, somriures i companyia dels jugadors del CE Sabadell als infants hospitalitzats

"Són molt petits, però els valors ens els estan transmetent ells, per aquesta capacitat de lluita i d'intentar tirar endavant", ha afirmat Ferran Costa després de la tradicional visita de la plantilla del CE Sabadell a infants hospitalitzats. "És maco poder treure un somriure a aquestes nenes i nens, més en una època de l'any com aquesta. És dur i tot el que puguem fer nosaltres per ajudar, encara que sigui durant un instant, ja val la pena, assegurava el míster arlequinat.
Un bon gruix dels futbolistes ha participat d'aquesta iniciativa i han entregat alguns regals als petits que es troben ingressats a la planta de pediatria de l'Hospital Universitari General de Catalunya de Sant Cugat. Des de nadons amb dies de vida fins a un jove de divuit anys que els ha rebut amb il·lusió, "heu de pujar, eh", ha bromejat. Històries complicades, famílies compromeses i pacients que han pogut gaudir d'una estona diferent al costat d'uns jugadors visiblement emocionats. "Són dates especials, ho passen malament i esperem que això sigui un xut d'alegria. He estat amb una nena d'un anyet i mig que per sort podria sortir durant les pròximes 24 hores i la seva careta quan ha vist el regal, això no té preu", relatava l'experiència Rubén Martínez, un dels capitans de l'equip.
Tot plegat també reforça les sinergies entre el club i QuirónSalud, una relació institucional que va començar l'any 2018. De fet, l'hospital s'ha convertit en el patrocinador principal del FutbaseCES. "Sempre he pensat que és un projecte apassionant, és una manera d'ajuntar valors. Es passa molt malament ingressat, principalment per la incertesa", ha apuntat el Dr. Joan Izquierdo, gerent de l’HUGC, que ha acompanyat la plantilla i el director general del CES Bruno Batlle i els ha assegurat que no es perdrà el duel d'aquest dissabte contra el Madrileño.