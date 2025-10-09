L’Hospital Universitari General de Catalunya, nou patrocinador principal dels equips del futbol base del CE Sabadell

El CE Sabadell i l’Hospital Universitari General de Catalunya han presentat aquest dijous la renovació de l’acord que uneix ambdues entitats des de l’any 2018 i que ara s'amplia fins al 2026. "Personalment, estic molt satisfet de la relació durant tot aquest temps. Tenim molts valors que ens uneixen i plegats hem d'aprendre i compartir per ser molt més forts. Signem un any perquè sempre ho hem fet així. Hi ha confiança i és més per protocol que per cap problemàtica", ha afirmat el Dr. Joan Izquierdo, gerent de l’HUGC.
"Estem molt contents per diversos motius. Ens sentim molt còmodes amb vosaltres i uneix dues marques molt potents, que comparteixen valors. Com a club volem ser una referència en innovació i un patrocinador tan potent ens ajuda a apostar per aquí. El nostre principal actiu són els jugadors i hem d'intentar que estiguin el millor possible. Aquest any, l'Hospital fa una passa més i serà el patrocinador oficial dels equips del futbol base. Esperem que sigui un èxit", ha afegit el director general del club, Bruno Batlle.
Aquesta aposta d'enguany per l'obrador és conseqüència de mesos de converses i bona sintonia entre club i Hospital. "Confiem que això sigui una aliança que continuï molt temps més. Vam estar parlant per poder trobar noves formes de vincular les institucions, però per començar ens sentim més còmodes amb els més petits de la casa", ha detallat Izquierdo. Com a patrocinador principal, el logo de l'Hospital Universitari General de Catalunya estarà present a les equipacions que portin des dels prebenjamins fins als cadets.
Pel que fa al primer equip, el suport continuarà sent màxim amb presència dels serveis mèdics i sent el centre de referència per a les revisions i tractament de les diverses lesions o molèsties que puguin patir els futbolistes de la plantilla. Tanmateix, al desembre es tornarà a realitzar la ja tradicional visita a l'HUGC en el marc de la campanya 'Cap nen sense pilota'.