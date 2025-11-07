ARA A PORTADA

El juvenil del CE Sabadell suma tres punts per una alinenació indeguda i assalta la zona de Copa del Rei

Els de Juanjo Roldán són ara quarts amb catorze punts abans de visitar el Constància aquest dissabte

Publicat el 07 de novembre de 2025 a les 14:30
Actualitzat el 07 de novembre de 2025 a les 15:42

Una victòria inesperada per al Centre d'Esports que va ser llest després de la seva derrota davant del Nàstic de Tarragona (3-2) i va denunciar una situació que el jutge de competició ha confirmat. Un dels futbolistes del conjunt grana, amb llicència únicament per disputar competicions catalanes, va participar en el partit, incorrent en alineació indeguda. D'aquesta manera, aquella ensopegada a l'annex del Nou Estadi es converteix en un triomf per 0-3.

Els arlequinats van guanyar el cap de setmana passat el Cornellà i, ara, amb aquests tres punts, pugen fins a la quarta posició de la lliga amb catorze punts, els mateixos que l'Espanyol, que és tercer, i el Mallorca, cinquè. Aquest lloc a la taula, a més, donaria accés als de Juanjo Roldán a disputar la pròxima edició de la Copa del Rei. Per a assolir aquest ambiciós repte, el Centre d'Esports hauria d'ocupar una de les quatre primeres posicions al final de la primera volta, o bé ser un dels millors cinquens de la categoria.

El juvenil sabadellenc buscarà continuar allargant el bon inici de competició al camp d'un dels equips que ocupa la zona baixa de la classificació: el Constància, que ha empatat quatre partits i n'ha perdut tres en les primeres set jornades de lliga. El duel es disputarà aquest dissabte a les 17 h.

