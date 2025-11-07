El retorn de Judith Forca marca la prèvia del derbi vallesà de la Champions per a l'Astralpool CN Sabadell

Segona jornada de la fase de grups de la Champions per a l'Astralpool CN Sabadell. Després del triomf per penals en l'estrena a Catània, les de David Palma buscaran ara fer-se fortes a 'la Bombonera' de Can Llong en el derbi vallesà contra el Terrassa de la màxima competició continental, aquest dissabte a les 12 h. "L'evolució de l'equip és positiva. Som ambicioses i tenim moltes ganes de fer un partit complet al nivell que podem mostrar. Ens està costant mantenir el ritme tots els minuts, però estem creixent molt. De moment, en els duels de més transcendència hem aconseguit guanyar, encara que algun als penals, i això també ens fa estar més contentes. L'evolució és bona, tenim molt marge de millora", assegura el tècnic.
L'últim dels duels importants que ha disputat el Club aquesta temporada va ser precisament el dimecres, amb la visita del Mataró (que també serà rival a la Champions) a la Can Llong. Les sabadellenques es van imposar per 14-12 en els penals amb una gran Isabel Williams, decisiva a la tanda. Triomf a banda, la nota més positiva va ser el retorn a les piscines de Judith Forca, després de quinze mesos: no jugava des de la final olímpica a París. Amb la seva filla a la graderia, l'esquerrana va ser a l'aigua alguns minuts i va repartir dues assistències. "Ens anirà molt bé. Tenia ganes de tornar i nosaltres que tornés. Amb la baixa de la Maica és la capitana de l'equip i ens donarà molt. Encara ha d'agafar ritme competitiu i to físic, però està amb un pla individualitzat i treballant molt. En dues setmanes ja podrà començar a sumar més minuts de qualitat", assegura Palma.
Contra el Terrassa s'estrenarà aquesta temporada en Champions. L'equip vallesà va caure en l'estrena davant del Mataró (8-11) i té poc marge d'error si vol mantenir les opcions de classificar a la pròxima ronda. "Hem de ser conscients que és un partit europeu. Juguem a casa i contra un equip de la lliga, però això no ens pot descentrar. A Can Llong no podem deixar escapar cap punt perquè si ho aconseguim farem bona la victòria per penals de la primera jornada", afirma el tècnic.
Les terrassenques, que han tingut la baixa sensible d'Isa Piralkova, precisament jugadora de l'Astralpool, tornen a ser un dels equips que segona línia continental i que pot competir contra qualsevol. Entre les cares noves d'enguany destaca la sabadellenca formada al Club, Irene Casado. "Són molt competitives. Tornen a tenir el Xavi Pérez a la banqueta i han incorporat quatre o cinc jugadores. Són un equip ordenat i ens posaran les coses molt difícils", analitza.