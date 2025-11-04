El femení del CNS vòlei torna a guanyar i ja és líder de Primera Nacional

El sénior masculí de la secció va perdre per primera vegada a Superlliga2 per 3-2 (16-25, 25-15, 18-25, 25-17 i 15-13) contra el CV Vinaròs en un partit molt igualat que va arribar fins al tie-break. En el primer set, els jugadors entrenats per Adrià Jiménez van ser molt superiors i van guanyar el punt de forma clara.
El segon set va començar malament pels interessos sabadellencs, els castellonencs es van avançar, posant-se 12-5, una renda important que ja van mantenir per igualar la sèrie. En el tercer, els sabadellencs van afinar l'encert en atac i van millorar la recepció, tornant-se a posar per davant. No obstant això, en el quart set, els locals es van avançar en el marcador i van mantenir l’avantatge durant tot el set, forçant el tie-break.
En el cinquè, la igualtat va ser màxima, fins a arribar al 12-12, però a la part final, els castellonencs, que no van abaixar els braços en cap moment, van tenir també la petita dosi de fortuna per a guanyar el set i el partit. Amb aquest resultat, els sabadellencs mantenen la segona posició a la classificació tot i caure per primer cop aquesta temporada.
El sènior femení, per la seva banda, continua intractable a Primera Nacional. Les sabadellenques van guanyar al CV Sayre per un clar 0-3 (11-25, 14-25 i 9-25). Les de Narcís Godoy van ser molt superiors en tot moment i no van donar opcions al conjunt canari en cap dels sets, imposant-se amb molta claredat. Amb aquesta victòria, el Club Natació aconsegueix el lideratge i es manté invicte a la lliga després de cinc jornades.