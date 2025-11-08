Sabadell acull la catorzena Trobada de Persones Autogestores de Down Catalunya

Aquest cap de setmana Sabadell ha esdevingut punt de trobada de persones amb síndrome de Down i altres discapacitats intel·lectuals amb motiu de la catorzena edició de la Trobada de Persones Autogestores, organitzada per Down Catalunya (una plataforma conjunta per a treballar en la millora de la qualitat de vida de totes les persones amb síndrome de Down de tot el territori català). L'acte ha reunit participants de diverses entitats del territori català i s'ha celebrat aquest dissabte 8 de novembre a l'Hotel Catalonia Gran Verdi i continuarà demà al mateix espai. Òbviament, l'associació sabadellenca d'Andi Sabadell ha estat present i rellevant durant la jornada.
La Trobada d’Autogestors es tracta d'un espai anual on els i les participants aborden conjuntament totes aquelles qüestions que els afecten de manera directa, comparteixen experiències i reforcen la seva autonomia i participació activa en la societat. El tema central d'aquesta edició ha estat l'accés a l'habitatge, un tema que preocupa especialment els autogestors i que ha tractat en profunditat el grup de la Fundació Astrid 21 de Girona que amb propostes com el Pis Amic o el programa de suport a l’autonomia a la mateixa llar són pioners a promoure l'accés a l'habitatge. El Pis Amic fomenta la convivència en igualtat de condicions entre persones amb síndrome de Down o discapacitat intel·lectual i estudiants de la Universitat de Girona (ja sigui en relació amb les tasques derivades de la convivència com a l’hora de prendre decisions), facilitant la integració plena dels participants en la societat actual.
També cal destacar el treball que la fundació està fent amb el seu programa de suport a l’autonomia acompanya les persones amb síndrome de Down o discapacitat intel·lectual que volen viure de manera independent. Des d'Astrid 21 ofereixen ajuda en l’organització de la vida quotidiana, la participació en activitats i l’ús de recursos comunitaris. Durant la xerrada han volgut destacar que aquests suports són personalitzats i han d'estar adaptats segons les necessitats i capacitats de cada persona.
A més, el grup d’autogestors de Down Lleida ha presentat un taller sobre l’amistat, que s'ha sumat al conjunt d'activitats lúdiques que s'han organitzat aquest dissabte per fomentar la cohesió i convivència del grup. Durant la tarda també s'ha parlat d'un dels altres punts principals de la trobada: drets de les persones amb discapacitat intel·lectual. S'ha remarcat la situació actual de l’educació inclusiva, el treball i l’ocupació, la igualtat i la participació ciutadana.
Ingrid de la Rosa, directora de Down Catalunya, ha destacat la importància d’aquests espais: "Per nosaltres el més important a reivindicar són aquests espais on la persona amb síndrome de Down i discapacitat intel·lectual s’empodera i sap defensar els seus drets. Hem de ser coherents i reconèixer que ells tenen veu pròpia i se’ls ha de tenir en compte com a ciutadans de ple dret".