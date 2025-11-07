El CE Sabadell més gris de la temporada empata a zero davant del Tarazona

Vuitè empat de la temporada per a un CE Sabadell que ha tingut el seu dia més espès davant del Tarazona a la Nova Creu Alta. Els arlequinats no han pogut desfer la igualada inicial davant d'un conjunt aragonès que ha anul·lat a la perfecció l'equip de Ferran Costa. Cinquè 0-0 en sis partits com a locals dels sabadellencs que allarguen una setmana més la sequera golejadora.
Costa ha presentat d'entrada un onze força continuista respecte al que va empatar davant del Juventud Torremolinos la setmana passada. L'única novetat ha estat Miguelete que ha entrat per Ton Ripoll formant un equip titular especialment ofensiu, amb Javi López-Pinto com a lateral esquerrà i fins a quatre jugadors en atac amb Joel Priego, Miguelete, Agustín Coscia i Rodrigo Escudero.
D'inici, ha sortit millor el Tarazona, incomodant molt el Centre d'Esports i guanyant duels i segones jugades constantment. Les primeres arribades també han estat per als visitants. Ángel López, amb una centrada enverinada, ha fet treballar Fuoli en els primers compassos i Álvaro Jiménez ha fregat l'escaire en una falta des de la frontal. López-Pinto, també en un llançament de falta, ha tingut una de les poques ocasions dels arlequinats en el primer temps.
Amb el pas dels minuts, el Sabadell s'ha anat fent amb el domini de la pilota, però no ha acabat d'estar còmode en cap moment. Els aragonesos no han tingut cap problema per donar una passa enrere i defensar a camp propi, sense deixar d'amenaçar en contres i joc directe. El terrassenc Òscar Carrasco ha tornat a posar a prova Fuoli després d'una bona conducció i, en el tram final, Escudero ha tingut la millor ocasió dels de Ferran Costa. El davanter ha topat amb un defensor en la seva rematada després d'aprofitar una prolongació d'Astals en la millor arribada del primer temps.
Al descans, Costa ha mogut la banqueta buscant un canvi de dinàmica amb un triple canvi: Ripoll, Rubén Martínez i Sergi Segura han entrat per Quadri, Miguelete i Escudero, passant Astals al mig del camp. El guió s'ha mantingut en els primers minuts, amb poc ritme i el Tarazona més còmode. El primer avís, de fet, ha tornat a ser dels aragonesos amb un xut des de la frontal d'Álvaro que ha aturat Fuoli. Ha introduït una nova modificació als pocs minuts de la represa el tècnic, amb l'entrada de Sergio Cortés per Priego.
Amb el capità al terreny de joc ha guanyat en domini el Centre d'Esports, però ha continuat amb moltes dificultats per generar ocasions reals. La més clara ha estat de Coscia, amb un xut creuat que ha aturat el porter visitant. El davanter argentí també ha gaudit de bones oportunitats, amb el cap i en un xut llunyà, però en ambdues ocasions les rematades han sortit desviades. En el tram final, ha buscat -i ha tingut- el gol el Sabadell. López-Pinto ha fet treballar Josele amb un xut des de la frontal, també Jordi Ortega ho ha provat en un llançament de falta i en l'últim del partit, Cortés ha rematat desviat des de la frontal, ja amb els aragonesos amb deu després de l'expulsió per doble groga de Chechu, en el descompte. No ha pogut desfer la igualada el conjunt arlequinat, que suma cinc empats a zero a la Nova Creu Alta.
Fitxa tècnica
CE Sabadell: Fuoli, Astals (Ortega, m. 78), Bonaldo, Kaiser, López-Pinto, Quadri (Ton Ripoll, m. 46), Urri, Priego (Cortés, m. 57), Miguelete (Rubén Martínez, m. 46), Escudero (Segura, m. 46) i Coscia.
SD Tarazona: Josele, Ángel López, Chechu, Trilles, Traoré, Carrasco, Toni Ramón (Borge, m. 86), Agüero (Javi Gómez, m. 76), Álvaro Jiménez (David Soto, m. 64), Nieto i Busi (Armero, m. 76).
Àrbitre: José David Martínez (comitè murcià). Grogues: Coscia; Toni Ramón, Trilles. Doble groga a Chechu.
Incidències: 4.583 espectadors a la Nova Creu Alta amb nombrosa presència de jugadors de clubs de la ciutat a la Grada Lino.