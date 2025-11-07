ARA A PORTADA

Posada de llarg del Sabadell BQ Vallès en la seva cinquena temporada

L'entitat compta enguany amb dotze equips, la majoria en categories competitives

  La gran foto de família del club sabadellenc
  Les autoritats, durant la presentació
  Familiars, amics i acompanyants, a les graderies del pavelló
Publicat el 07 de novembre de 2025 a les 18:25
Actualitzat el 07 de novembre de 2025 a les 18:28

Inaugurada oficialment la temporada 25-26 al Sabadell BQ Vallès amb la multitudinària i tradicional presentació dels equips al pavelló del Sud. Fa algunes setmanes, l'entitat va fer desfilar per les instal·lacions tots els seus esportistes davant d'una gran expectació a les graderies de l'equipament, amb pares, mares, germans, germanes, familiars i amics omplint l'equipament per a la posada de llarg del club.

 

  Familiars, amics i acompanyants, a les graderies del pavelló

Enguany, en la cinquena temporada de la línia competitiva del BQ Vallès, hi ha hagut una petita davallada en els equips. El motiu: prioritzar la qualitat en els entrenaments per davant de la quantitat. "Hem reduït equips, però hem ampliat tècnics i hem millorat l'àrea de preparació física. És imprescindible per donar un salt qualitatiu i necessari a les nostres plantilles", afirma el president Miquel Rosell. La majoria dels equips competeteixen a Preferent.

A l'acte hi va assistir la regidora d'esports de l'Ajuntament, Montse González, que va acompanyar el centenar llarg d'esportistes de l'entitat per a aquesta temporada. La representació institucional la va encapçalar, lògicament, el president Rosell. "El nostre ADN és l'alta competició, però sense oblidar mai la formació i els valors que sempre van de la mà. El nostre objectiu es formar persones i esportistes", assegura.

 

  Les autoritats, durant la presentació

 

