Més de 200 nens i nenes fan de la Marxa Infantil de Regularitat una festa d’esport i natura

La 63a Marxa Excursionista Infantil de Regularitat, celebrada aquest diumenge 9 de novembre de 2025, ha tornat a omplir els camins del rodal sabadellenc d'energia i rialles. Es tracta d'una consolidada iniciativa organitzada per la Unió Excursionista de Sabadell (UES), una cita imperdible del calendari familiar i excursionista de la ciutat, que promou l’autonomia dels infants i el respecte per l’entorn natural. En definitiva, un clàssic.
Els participants són nens i nenes d'entre 8 i 13 anys que fan la ruta de manera autònoma i en parelles per poder ajudar-se els uns als altres. A més a més, el recorregut està ben senyalitzat i també hi ha diversos controls amb voluntaris que vetllen per la seguretat i el bon desenvolupament de la jornada. La caminada ha estat un èxit: "Hem tingut un total de 110 parelles, és a dir, 220 participants, més una cinquantena de col·laboradors per fer-ho possible", explicava Arnau Pineda, membre de la Comissió Organitzadora.
"Els comentaris de la gent en arribar eren que la volta era molt completa i diversa, que s’ho han passat molt bé i, a més, amb un dia esplèndid", afegia amb satisfacció. Pineda ha celebrat també el repunt participatiu respecte als últims anys, de cara a noves edicions comenta: "Volem que vingui més gent i portar-ho a les escoles, a les extraescolars i als grups d’amics. Tothom que ha participat ho ha valorat molt bé."
Els vertaders protagonistes d'aquesta caminada són els nens i nenes que cada any fan possible la Marxa. L’Emma (11 anys) i la Neus (10 anys), tot just acabades d’arribar, resumien la seva experiència amb entusiasme: "L’excursió ha anat molt bé. Ens hem embolicat una mica, però està bé, no ens hem perdut, això està molt bé."
"No haurem quedat primeres, però t’ho passes molt bé", afegien entre rialles. "El paisatge molt maco, i hem descobert llocs nous. L’únic és que ens hem hagut d’aixecar molt d’hora!", remarquen. També la Clara (8 anys) i les seves companyes han coincidit en el bon ambient de la jornada: "La Marxa és molt 'xula'. Sí, cansada, però molt 'xula'. El que més ens ha agradat han estat les begudes!".
Entre rialles, també reconeixien el moment més dur: "La part de cinc quilòmetres abans d’esmorzar, una pujada superdifícil!", explicaven. Així i tot, ho tenen clar: "Sí, hi tornaríem a participar!".
Diumenge dia 16 de novembre serà l'entrega de premis a les 11 h a la UES (carrer de la Salut número 14).
FOTOS DE VICTOR CASTILLO: