Mari Luz Fernández, un cor que fa bategar el mercat dels Merinals

Tres generacions darrere del taulell de la parada més antiga del mercat dels Merinals. La Mari Luz regenta el llegat de la seva mare, l’Ángeles, a qui encara ret homenatge amb el nom de la parada. Va ser una de les comerciants que van inaugurar l’equipament, l’any 1984. La seva mare, que venia d’Almeria, treballava al Mercat Central i va decidir fer el pas per tirar endavant el seu propi negoci. “Venia d’una família humil, però amb molta empenta. El mercat era casa seva.” I també la de la Mari Luz: “A mi em van criar aquí, i jo he criat els meus fills igual”, explica amb un somriure. Una petita cadira i una tauleta conserva les memòries de la seva infància: “Aquí feia jo els deures. I també els meus fills”. Avui, més de quaranta anys després, la Mari Luz continua darrere el taulell amb la mateixa força de sempre.
Els seus fills, la Laura i en Rubén, també han crescut entre clients. “Nosaltres continuem ajudant sempre que podem, però no crec que continuem amb el llegat. És molt dur. Ara competir amb les grans plataformes… no compensa”, sostenen. “Jo tampoc pensava estar tants anys. Però això m’ha donat de menjar tota la vida, i m’ha fet feliç”. Perquè, malgrat tot, hi ha una màgia en el mercat que no es troba enlloc més. “El que ens diferencia és la proximitat. Que et coneguin pel nom, que et tinguin confiança, que et preguntin com estàs... Això no t’ho dona cap gran plataforma”, diu. Té clients que la segueixen des del primer dia, tres generacions de la mateixa família. “L’àvia, la filla i ara la neta. És molt bonic”.
El tancament del gran supermercat de l’equipament de Merinals ha suposat un trasbals per alguns paradistes, que demanen que s’impulsi més la vida comercial al mercat. I encara és tema de conversa entre els paradistes. “És indubtable que ha caigut l’afluència de clients”, lamenta. És per això que proposa iniciatives per a promocionar l’equipament i anima a altres emprenedors a apostar-hi, “Obrir una parada al Mercat surt més a compte que fer-ho a un local al carrer. Però falta publicitat, falta suport, falta que ens ajudin”, consideren. Mentrestant, la família vol continuar treballant en el llegat que els avis els van entregar.