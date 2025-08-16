Yolanda Clemot, campiona del món +50 amb la selecció espanyola de tennis

Yolanda Clemot, jugadora i directora del Club de Tennis Sabadell, es va proclamar campiona del món en la categoria +50 representant la selecció espanyola en els ITF Masters World Championships de 2025 que es van celebrar a Lisboa, Portugal, el cap de setmana passat. L'equip, format juntament amb Paula Cabezas, Natalia Mataix i Noelia Pérez, va conquerir la Maria Esther Bueno Cup +50 derrotant al conjunt francès a la final per 2-1.
Amb això, per primera vegada a la història, la selecció espanyola de tennis va aconseguir alçar-se amb el trofeu. Prèviament, s'havia assolit el subcampionat en dues ocasions: l'any 1990 i el 2019, però mai la medalla d'or.
Clemot va participar en tres partits: el primer, de fase de grups contra Suècia, el va guanyar; el segon, de quarts de final, també va acabar amb victòria per les de Clemot en contra d'Alemanya, i, finalment, el tercer en el qual va jugar va ser a les semifinals, contra els Estats Units, tot i que va acabar amb derrota.
Hem pogut parlar amb Clemot, que després de la victòria ha volgut destacar “l’orgull que sent per tot l’equip i per la dificultat del torneig”. Entre rialles, explica que “se sent una mica gran”, per la categoria, però alhora “molt contenta per una victòria com aquesta”.
En relació amb els moments més complicats, va explicar que la primera fase havia estat assequible, però que als quarts de final la situació es va complicar, ja que anava perdent per 6-3 i 3-1. “No sé com, però fent com una formigueta vam anar remuntant fins a guanyar el segon set 6-3”, va relatar. Després de fer un descans, el tercer set va ser “igualadíssim”, amb empats en diversos jocs. Finalment, “la rival va patir una lesió que ens va facilitar la victòria”, va destacar Clemot. Gràcies al triomf en dobles, l’equip va arribar a semifinals: “elles són molt competitives”.
Sobre la importància de mantenir-se activa en l’esport a la seva edat, Clemot va assenyalar que “poder fer esport dos o tres cops per setmana és fonamental per a la meva feina i per fer que els anys passin el més a poc a poc possible”.
També va voler enviar un missatge a totes aquelles persones majors de cinquanta anys que vulguin seguir practicant esport: “És un orgull que cada vegada hi hagi més gent jugant a tennis, sense importar l’edat. A mi m’encanta, i crec que és una eina ideal per mantenir-se en forma fins a una edat molt avançada”.
Clemot també va recordar que al Club de Tennis Sabadell hi ha un grup molt actiu de veterans, amb edats compreses entre els 60 i els 85 anys. En aquest sentit, va remarcar que és important que les persones no es quedin només amb el pàdel, sinó que també apostin pel tennis.
Pel que fa a la preparació per al campionat, va reconèixer que “hi ha gent que s’entrena com si tingués 16 anys, però la meva preparació només ha estat jugar a tennis dos cops per setmana”, cosa que dóna encara més valor a les victòries aconseguides.
Pensant en el futur, Clemot es marca un ambiciós objectiu: “Quan tingui 55 anys, m’agradaria guanyar el Campionat del Món individual d’aquesta categoria”.