Sergi Cabanas torna al KEIO CN Sabadell

Plantilla tancada al KEIO CN Sabadell. Després dels anuncis dels fitxatges d'estrangers i l'arribada de Martin Famera, la cirereta del pastís és el sabadellenc Sergi Cabanas, que arriba procedent del JUG Dubrovnik, on ha estat les dues últimes temporades. Amb els croats, Cabanas ha guanyat la Copa i l'EuroCup, en el seu primer any, eliminant precisament al Club en les semifinals.
L'excapità del Natació Sabadell torna a casa amb 29 anys i molt consolidat en l'elit del waterpolo internacional. Fa algunes setmanes es va proclamar campió del món amb la selecció espanyola, sent una peça important dins l'aigua en els duels decisius. Amb el combinat estatal, ja havia guanyat el Mundial del 2022 i també l'Europeu del 2024. També va ser olímpic a París. Anteriorment, havia estat gairebé deu anys en l'equip absolut del Club Natació, guanyant l'EuroCup del 2022 i sent un jugador cabdal en els esquemes de Quim Colet en una última etapa, en què els sabadellencs van competir fins al final tots els títols.
Cabanas substituirà en l'equip al nord-americà Alex Bowen, en les posicions 1-2, però sent un perfil més defensiu i experimentat en competicions internacionals que el dels Estats Units. El sabadellenc apunta a ser un dels puntals del nou projecte que buscarà amenaçar l'hegemonia de l'Atlètic Barceloneta en els títols estatals i classificar al top-8 de la Champions per primera vegada en la història de la secció. De moment, al mes de setembre hauran d'aconseguir una plaça per a la fase de grups, en la prèvia que es disputarà a Can Llong. L'equip tornarà a la feina la pròxima setmana, encara sense els mundialistes que allargaran una mica més les vacances després d'un estiu intens.