LALIGA+ retransmetrà tots els partits del CE Sabadell a Primera Federació

La Real Federación Española de Futbol ha arribat a un acord perquè els 20 partits de cada jornada de la Primera Federació s'emetin a través de LALIGA+, una plataforma oficial de retransmissió per internet i sota demanda (OTT). Aquest acord se suma al que ja va anunciar la RFEF amb Movistar+. Amb aquesta millora, la tercera divisió estatal fa un salt evident cap a la professionalització, així com ho vol fer amb la implementació del VAR de baix cost.
El contingut, que també es podrà gaudir a la carta, tindrà un cost de 12,99€ mensuals amb diversos paquets que permetran ampliar la flexibilitat i la personalització de l'acord amb els interessos de cada usuari. A part, la RFEF també ha arribat a un acord per ampliar l'abast de la nova etapa i també es podrà gaudir de LALIGA BARES, l'única oferta esportiva amb llicència per a la seva emissió en establiments públics.
Amb això, es vol fer una passa endavant que fa temps que estaven estudiant. Finalment, després de moltes proves, assajos i errors, la Primera Federació comença una nova etapa que vetlla per augmentar la difusió nacional i pretén aportar una millora substancial en la qualitat de les retransmissions. Fins ara, les plataformes que han disposat dels drets per emetre la categoria de bronze no han sigut gaire ben rebudes per l'afició, però, amb aquest canvi, els aficionats del futbol esperen una millora radical.