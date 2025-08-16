El CE Sabadell empata en la seva visita al Barça Atlètic

Empat del Centre d'Esports en la seva visita al Johan Cruyff en el sisè amistós de pretemporada dels homes de Ferran Costa. El Barça Atlètic s'ha avançat passat el primer quart d'hora de joc, però els arlequinats han igualat de penal abans del descans, a través de Javi López-Pinto. Amb aquest resultat, el Sabadell continua invicte en els partits de preparació, amb tres victòries i tres empats.
Costa ha presentat un onze que bé podria ser el de la primera jornada de lliga. Bonaldo, Kaiser i Genar Fornés han ocupat l'eix de la defensa, David Astals ha fet de carriler esquerrà, Urri i Quadri Liameed han ocupat el mig del camp i Javi López-Pinto, Joel Priego i Rodrigo Escudero han estat els jugadors més avançats. S'ha quedat fora de la convocatòria Jan Molina, amb molèsties, i ha tornat a l'equip Sergi Segura, després del cop que va patir en el primer amistós i que l'havia tingut allunyat fins ara dels terrenys de joc.
Ha sortit bé el Centre d'Esports d'inici. Amb una pressió agressiva i joc directe, les primeres arribades han estat per als arlequinats, tot i que sense grans ocasions. A poc a poc, el Barça ha anat trobant els espais i circulant la pilota amb més ritme. La més clara, no obstant això, l'ha tingut Rodrigo Escudero que ha estat a punt d'aprofitar una passada a l'espai de Kaiser, però el porter li ha pres la pilota quan ja havia retallat el seu defensor. Les possessions a camp contrari i un petit desajust defensiu han servit els culers per a obrir la llauna amb una gran definició de Juan Hernández després d'una passada de Tommy Marqués.
El gol ha fet despertar els de Ferran Costa que han tornat a pujar el ritme en la pressió i han fet mal, especialment en les internades d'un actiu Ton Ripoll per banda dreta. López-Pinto ha fregat l'empat amb una rematada alta des de l'interior de l'àrea i, poc després, Joel Priego ha estavellat un llançament de falta al travesser. Després de la pausa per a la hidratació, López-Pinto ha tornat a posar a prova el porter Eder Aller i, en la jugada posterior, el santcugatenc ha trobat el premi transformant un penal comès per Álvaro Cortés per una trepitjada sobre Urri. Abans del pas per vestidors, el Sabadell ha semblat sentir-se més còmode, però ja no hi ha hagut temps per més ocasions.
Al descans, hi ha hagut una modificació amb l'entrada de Segura per Ton Ripoll, canviant Astals de carril. En els primers instants de la represa, el cansament s'ha començat a notar en el conjunt arlequinat, que ha hagut d'esperar a camp propi davant de les llargues possessions del filial blaugrana. Ha aconseguit aguantae ben platat l'equip de Ferran Costa que, a l'equador, ha introduït Carlos Garcia, Pau Fernàndez, Sergio Cortés, Rubén Martínez, Miguelete i Agustín Coscia. La dinàmica s'ha mantingut, amb clar domini culer, però el Centre d'Esports ha tornat a pressionar la sortida de pilota dels locals.
La més clara l'ha tingut Adri Guerrero amb una rematada desviada en una centrada de Joan Anaya. A l'altra banda, Miguelete ha provat sort amb un xut llunyà que ha fregat el pal. En el tram final, després de la pausa per a la hidratació, Alonso Zamora i Albert Tolosa han completat les substitucions, deixant Joel Priego com a únic futbolista de camp a completar els noranta minuts. Ho ha provat Coscia en els últims minuts amb un xut des de fora que ha aturat el porter i, ja en el descompte, Fuoli ha salvat el gol de Shane Kluivert per a tancar el duel amb empat. El pròxim dissabte, el Centre d'Esports tancarà la pretemporada amb el partit de presentació a la Nova Creu Alta davant de l'UD Ibiza.