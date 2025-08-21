El Ciudad Naranco guanya el Campionat d'Espanya d'Escacs celebrat a Sabadell

Punt i final al Campionat d'Espanya d'Escacs de Segona Divisió que s'ha disputat durant tota la setmana a la ciutat. Les instal·lacions de la SC Colon han estat l'escenari de les últimes partides i també de l'entrega de premis d'una edició d'enguany, que ha servit per celebrar el centenari de la Federació Catalana. Finalment, el guanyador no ha estat català: el Ciudad Naranco, d'Oviedo, ha estat l'equip que ha aconseguit el títol i l'ascens a la màxima categoria estatal. En total, 32 equips d'arreu del territori i prop de 300 jugadors han format part de la competició.
En clau local, la Societat Coral Colon ha finalitzat el torneig en tercera posició. Els amfitrions han guanyat els seus enfrontaments davant del Platja d'Aro 'B', el CA Salcedo càntabre, el Peona i Peó i han tancat la seva participació imposant-se al RGC Covadonga asturià. No obstant això, l'empat davant de l'Amposta i l'ajustada derrota (3-2) davant del Naranco han deixat sense opcions d'alçar el trofeu els sabadellencs, que eren els grans candidats amb l'ELO més alt dels equips inscrits. La segona posició global l'ha obtingut el Figueres.
El Campionat estatal, vuitè que es disputa a Sabadell, ha tingut també una fita històrica. Per primera vegada en una competició absoluta estatal, un equip ha presentat un tauler titular format per cinc dones en una de les rondes. Ha estat el Cerdanyola qui ha protagonitzat una acció que els ha servit per rebre un reconeixement en la lluita per la inclusió i paritat en un esport encara molt masculinitzat i que, des de fa uns anys, obliga a tenir com a mínim una jugadora per equip.
La cloenda ha estat a la seu del Colon, a la Creu Alta, aquest dijous amb una entrega de premis amb la presència del president de la Federació Catalana, Ramon Chalmeta, el secretari general de la Federación Española de Ajedrez, Ramón Padullés Argerich, el president de la SC Colon, Lluís Figueras, el director del torneig Pere Reginaldo i l'alcalde accidental de Sabadell, Lluís Matas. Tots ells han manifestat la satisfacció i agraïment pel desenvolupament de la competició i l'esperança de tornar a situar la ciutat en el mapa dels escacs en un futur.