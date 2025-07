El CE Sant Nicolau ascendeix a SuperCopa

El LAU torna a la categoria que li pertoca. Després d'una temporada amb regust agredolç, els de Jonathan Ramírez es van quedar a tocar de l'ascens directe a SuperCopa, quarts classificats tot i anar gran part de la lliga fins i tot líders destacats. No obstant això, el pas de les setmanes ha acabat somrient als del carrer Jardí. La renúncia d'un dels equips ascendits ha obert una vacant a la màxima categoria del bàsquet català que, per classificació, li pertoca al Sant Nicolau. "Sabíem que era una possibilitat real perquè érem el millor quart classificat de Copa, si sortia una plaça, per mèrits esportius ens corresponia a nosaltres", explica Arnau Bonada, president de l'entitat.

Descartada la possibilitat de pagar per ocupar el lloc d'un dels equips de la categoria, tocava esperar i, finalment, la Federació ha atorgat la plaça al LAU que ara ha de canviar lleugerament el full de ruta en la planificació de la plantilla per poder competir a la categoria superior. "Com era un escenari obert, ja estàvem estructurant una plantilla amb aquesta possibilitat. La nostra filosofia ens fa apostar per gent de la casa, no té sentit fer-ho d'una altra manera. Mantenim el bloc de la temporada passada, amb alguna incorporació interessant. Evidentment, la competició serà molt dura, també pel gran nivell dels rivals, però a on no arribem amb centímetres hi haurem d'arribar amb intensitat i ganes", assegura Bonada.

Continuarà al capdavant de l'equip un Jonathan Ramírez que coneix bé la categoria: va classificar per al play-off d'ascens a Tercera FEB el CN Sabadell en el primer any de vida de la SuperCopa, fa dues temporades. Els nedadors no seran rivals dels col·legials enguany després del descens de la temporada passada. Per tant, el Sant Nicolau recupera l'estatus d'equip sabadellenc de màxima categoria del bàsquet masculí. D'altra banda, el segon equip del LAU tornarà a competir a Primera Catalana malgrat que van assolir l'ascens a Copa. "Considerem que podran competir millor en aquesta categoria".