La sabadellenca Ona Jurado, millor jugadora de l'Europeu sub-16: "estic molt contenta de la confiança i responsabilitat que m'han donat"

Si bé és cert que l'Astralpool està immers en un estiu de molts canvis, les noves generacions arriben picant la porta amb força. La setmana passada, fins a quatre waterpolistes del CN Sabadell es van proclamar campiones d'Europa sub-16 amb la selecció espanyola. La portera Júlia Teodoro i les habituals amb l'absolut, Paula Carrasco i Coanner Llorenç, van formar part del combinat estatal en l'èxit a Istambul. No obstant això, el gran nom propi de la competició va ser la sabadellenca Ona Jurado, qui va ser nomenada millor jugadora del torneig. "Les sensacions van ser molt bones des de l'inici, també per la gran preparació que vam fer. Sí que a les semifinals van sortir una mica nervioses i ens va costar més del que hauria. Això ens va servir per anar més previngudes a la final contra Grècia", afirma.

En el duel decisiu pel títol, l'equip entrenat per Bea Espinosa no va donar opcions al conjunt hel·lènic, imposant-se per un clar 14-19. Jurado va anotar cinc gols, mentre que Carrasco i Llorenç en van fer una cadascuna. "Vam anar amb una molt bona actitud i vam ser superiors. La veritat és que ens esperàvem un partit més competit", assegura. En total, la sabadellenca va anotar divuit gols en els sis partits del torneig, sent la gran referent en l'atac espanyol. "Estic molt contenta de poder ser tan important i crec que, en general, totes vam estar a un nivell molt bo. Soc una jugadora que m'agrada llençar i quan em donen aquesta responsabilitat em sento molt còmode. Tant al Club com a la selecció noto molta confiança i responsabilitat i això fa que vulgui demostrar el meu potencial".

De cara a la pròxima temporada, amb els canvis que hi haurà a la plantilla i portant ja dos anys en dinàmica d'equip absolut, l'Ona Jurado espera "tenir oportunitats i poder-les aprofitar". "Ja hem parlat de poder guanyar minuts de forma progressiva. Arriben diverses jugadores joves i puc agafar protagonisme també en partits importants", avisa. Abans, però, a partir del dijous, les Jurado, Carrasco, Teodoro o Llorenç, entre d'altres, tancaran la temporada amb el campionat estatal cadet de clubs, amb el CN Sabadell, a les instal·lacions de Can Llong. Després de ser campiones de Catalunya fa algunes setmanes, ara tornen a ser les grans candidates a alçar el trofeu.