CE Sabadell: repàs als fitxatges, renovacions i baixes de l'equip

Des de l’ascens a 1a RFEF, tota l’eufòria que això comporta i el canvi d’entrenador (amb Ferran Costa substituint David Movilla), el Centre d’Esports Sabadell està configurant una nova plantilla, ja sigui confirmant jugadors consolidats la temporada passada o fitxant peces necessàries per a l’engranatge de l’equip, mentre diversos futbolistes han quedat sense contracte.

Lucas Viale, director esportiu de l’equip, va explicar quina era l’estratègia de cara a formar la plantilla per a la temporada vinent: “la idea principal és donar la màxima continuïtat als qui han aconseguit l’ascens”.

Renovacions i continuïtat

Una de les notícies més destacades ha estat la renovació d’Albert Orriols ‘Urri’, migcampista de Vic i peça clau en el funcionament de l’equip, superant una lesió que el va apartar temporalment la temporada passada. El timó del mig camp del CE Sabadell continuarà ordenant el joc de l'equip fins l'any 2027.

El club també manté contracte vigent amb jugadors importants com Gianni Cassaro, José Ortega, Ton Ripoll, Kaiser, Sergi Segura, Pau Fernández, Sergio Cortés, Arthur Bonaldo, Rubén Martínez, Miguelete, Tiko Iniesta i Javi Delgado, reforçant així la plantilla.

D’altra banda, s’estan duent a terme negociacions amb el migcampista Jan Molina per incorporar-lo a la plantilla, amb la intenció de sumar més qualitat i joventut al mig del camp.

Fitxatges destacats

Aquest estiu el club ha anunciat dues incorporacions rellevants:

Joel Priego, extrem esquerre de 26 anys, arriba procedent del Zamora CF, on va disputar 34 partits la passada temporada a Primera Federació. Nascut a Manresa, Priego destaca per la seva capacitat per superar rivals, generar ocasions i crear perill tant des de la banda com buscant zones interiors. La seva intensitat i entrega el converteixen en un jugador clau per aportar desequilibri a l’atac arlequinat.

Diego Fuoli, porter de 27 anys, torna al Sabadell després d’una temporada molt sòlida a la SD Tarazona, on va encaixar només 30 gols en 34 partits, sent el segon porter menys golejat del grup. Fuoli, nascut a Saragossa i amb experiència prèvia al club (temporada 2020/2021), aporta seguretat i coneixement de la categoria, signant fins a 2027.

Baixes i traspassos

Aquest estiu, diverses baixes han deixat la plantilla arlequinada per finalització de contracte o traspassos: Javi Morcillo, gran revelació de la temporada, ha tancat la seva etapa al Sabadell per fitxar pel filial de l’Atlético de Madrid. El club matalasser ha pagat un traspàs proper als 100.000 euros i el Sabadell s’ha reservat un percentatge d’una futura venda i ingressos extra segons objectius.

Lluc Matas, Marc Vargas, Diego Cámara, Alfredo Pedraza, Alberto Trapero, Miquel Ustrell, Peque Polo i Ryan Bakayoko han quedat sense contracte amb el club i han marxat en llibertat. Per la seva banda, Javi Feria ha tornat al seu club d’origen després de finalitzar la cessió.