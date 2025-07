Alta presència de Sabadell a les seleccions nacionals de bàsquet

La sabadellenca Marina Asensio ha estat una de les protagonistes destacades en la FIBA 3x3 Nations League, disputada a Bratislava els dies 24, 25 i 26 de juny, amb la selecció espanyola sub-21.En la seva primera experiència internacional en la modalitat de 3x3, Asensio es va enfrontar, amb el conjunt espanyol, a les seleccions de Turquia, Lituània, Països Baixos i Eslovàquia, país amfitrió del torneig. Malgrat un inici dubitatiu i una lesió al turmell, la jugadora sabadellenca es va refer i va anar millorant el seu rendiment, contribuint de manera decisiva al joc col·lectiu de la selecció. Gràcies a aquesta progressió, Espanya va guanyar dues de les tres jornades i Marina Asensio es va alçar com a màxima encistelladora de tot l’esdeveniment, consolidant-se com una peça clau per l’equip. La propera cita serà a Vílnius (Lituània), del 7 al 9 de juliol, on podria repetir com a referent ofensiu.

Paral·lelament, la seva germana, Irene Asensio, forma part de la selecció espanyola U19 femenina de 5x5, que prepara el Mundial de Brno (Txèquia), del 12 al 20 de juliol. Abans, però, disputaran un exigent torneig a Portugal contra les seleccions d’Austràlia, Canadà i el país amfitrió. També destaca la convocatòria del jove sabadellenc Saba Merebashvili amb la selecció espanyola U17 masculina. Tot i que aquest estiu no tenen competició oficial, la seva presència reafirma la confiança que la Federació Espanyola de Bàsquet té dipositada en el seu potencial.

A les banquetes, dues entrenadores de la ciutat també tindran un paper destacat en aquest estiu tan especial pel bàsquet sabadellenc: Mireia Capdevila repetirà com a ajudant de la selecció U18 femenina, que participarà en els propers dies a l’Eurobasket de La Palma, com a grans favorites a guanyar; i, d’altra banda, Glòria Estopà formarà part del cos tècnic de la selecció U20 femenina, que disputarà l’Europeu de Matosinhos (Portugal) del 2 al 10 d’agost.