S'endarrereixen les obres de la plaça de Mossèn Geis

La reforma de la plaça de Mossèn Geis, al Centre, s'allargarà més del previst i acabarà amb un sis mesos de retard si es compleix la darrera actualització del calendari amb què es treballa a l'Ajuntament. Fonts municipals detallen al Diari que els treballs, que van començar l'octubre passat i havien de durar sis mesos –fins a final de març– s'allargaran fins aquesta tardor, que començarà el 22 de setembre.

El motiu de l'endarreriment és que s'han introduït modificacions en el projecte, com ara reforçar la impermeabilització de l'àrea i refer els desguassos de la plaça per evitar filtracions al pàrquing situat a sota, per tal que "l'espai quedi en condicions òptimes". Ara s'està pendent que s'aprovi la modificació del projecte, que determinarà quina variació hi haurà en el pressupost, que fins ara era d'uns 314.000 euros.

Entre les tasques pendents hi ha la renovació del paviment i la plantació d'arbres i vegetació

David Chao

Transcorreguts més de vuit mesos d'obres, els canvis en aquesta plaça ja es comencen a veure. S'ha eliminat la pèrgola més pròxima al carrer del Pare Sallarès i s'ha renovat la de la banda Escola Pia. L'objectiu és guanyar amplitud i fer més agradable el pas de banda a banda de la plaça. Alhora, s'està instal·lant el nou paviment i queda pendent acabar de plantar els arbres i la vegetació, així com instal·lar els nous jocs infantils i el mobiliari urbà.

Estat de les obres de la plaça de Mossèn Geis

David Chao

Fa més de tres anys i mig que es va donar a conèixer aquest projecte, impulsat a finals de 2021 per l'Oficina Gran Via - Ripoll, dintre dels acords pels pressupostos entre PSC i Junts del mandat anterior. En aquest mandat s'ha dut a terme la tramtiació administrativa, que ha estat llarga perquè s'ha hagut d'adjudicar dues vegades per manca de licitadors en el primer intent.