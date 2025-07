La remodelació de les places de Fidela Renom, al Centre, i de Granada, a Can Puiggener, haurà d'esperar. En el primer cas, la licitació ha quedat deserta; en el segon, es repetirà per un error material. En tots dos casos, el Govern assegura que manté els projectes i els tornarà a licitar. En total, un pressupost d'1,3 milions d'euros: 714.000 euros pel primer cas i uns 618.000 pel segon.

Respecte a la plaça de Fidela Renom, és el segon cop que la licitació queda deserta, és a dir, que cap empresa es presenta al concurs públic per dur a terme les obres previstes. No és el primer cop que això li passa a l'Ajuntament i un dels casos més singulars és el de l'Oficina d'Entitats i Voluntariat, a la plaça de Jean Piaget (Gràcia), que ha reprès les obres recentment després de ser adjudicada per tercera vegada.

La plaça de Fidela Renom és davant de la de Sant Roc, i se sol omplir les tardes durant el curs escolar quan acaben les classes. Amb el projecte que s'haurà de tornar a licitar, el consistori preveu ampliar-ne la superfície un 34% amb la incorporació del pati d'una finca adjacent. A part, s'eliminarà el desnivell per fer-la més accessible i es renovarà tota l'àrea de jocs, en la qual se n'inclouran d'adaptats per a infants amb capacitats diverses dissenyats conjuntament entre membres del Consell d’Infants i Adolescents i dels centres d’educació especial Xaloc i Francesc Bellapart.

En el cas de la plaça de Granada i l'entorn de l'escola Tarlatana, l'obra ha de servir per urbanitzar i millorar la zona. Es preveu renovar els jocs infantils de la plaça, instal·lar nous bancs i papereres i millorar les voreres i els sistemes de reg existents. Es plantaran nous arbres i plantes arbustives per crear un entorn més agradable i amb més ombres.

El tram del passatge de la Vinya, que connecta la plaça amb l’escola, es convertirà en una zona per a vianants per guanyar accessibilitat i seguretat en el camí escolar. La pavimentació del carrer es farà amb llambordes vermelles, donant continuïtat a l’estètica de la plaça. D’altra banda, també s’elevaran els passos de vianants dels carrers adjacents perquè quedin a l’altura de la vorera.