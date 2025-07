La nova Oficina d’Entitats, prevista per a principi de 2026

La reforma de l’antiga escola Riu-sec, a la plaça de Jean Piaget, per convertir-la en l’Oficina d’Entitats i Voluntariat de Sabadell ja estan en marxa, i el calendari amb què treballa l’Ajuntament és que les obres acabin “entre finals d’any i primer trimestre de 2026”, segons apunten fonts municipals.

A banda del cost econòmic, pressupostat en 1,5 milions d’euros, el cost temporal i administratiu del projecte també ha estat elevat: tres adjudicacions (quatre intents, perquè una va quedar deserta) i des del gener del 2020 fins fa uns mesos perquè les obres puguin començar, en principi, de forma definitiva.

Aquest projecte es treballa a l’Ajuntament des del mandat del quadripartit (2015-19), i el gener del 2020 van començar les obres per primer cop. Però al cap de 10 mesos –en plena pandèmia de la covid-19–van quedar aturades perquè l’empresa que les duia a terme (Rehacsa) va reclamar un increment del 28% del pressupost (uns 492.000 euros extres), l’Ajuntament no ho va acceptar i va rescindir el contracte.

Un operari treballant en l`Oficina d`Entitats i Voluntariat

Juanma Peláez

Les obres van quedar aturades i el 2022 no es van poder adjudicar, perquè el concurs va quedar desert. A final de 2023 sí que es van adjudicar per segona vegada, a Bluedec SL, però al cap d’un any es va haver de tornar a rescindir el contracte. Aleshores, des de l’Ajuntament, fonts municipals van explicar al Diari que “transcorregut el 90% del temps del contracte, només havien dut a terme el 10% dels treballs”.

De nou, el tràmit adjudicatari s’havia de repetir i així es va fer, i el passat 31 de març es van adjudicar les obres per tercera vegada, aquest cop a l’empresa Construcciones Bosch i Pascual SA, que les està duent a terme en l’actualitat. Si res es torça, així ho seguirà fent fins a final d’any o principis del que ve, per rehabilitar aquest edifici i convertir-lo en el primer equipament de la ciutat que obtingui la certificació nZEB que acredita un consum energètic quasi nul.