Javi López-Pinto, nou jugador del CE Sabadell

L'atac del Centre d'Esports comença a agafar forma. El club ha anunciat oficialment el cinquè fitxatge de l'estiu: Javi López-Pinto, un extrem hàbil que arriba procedent de l'UD Ibiza, amb qui ha rescindit contracte fa algunes hores. El santcugatenc va disputar 22 partits entre lliga i play-off amb els eivissencs des de la seva incorporació el passat mes de gener, en el mercat d'hivern. Superant els 1.100 minuts, les seves xifres van ser de dos gols i quatre assistències. El protagonisme sota les ordres de Paco Jémez, no obstant això, va ser decreixent. Després de ser titular en els seus deu primers partits de celeste, de les últimes set jornades de lliga només va sortir d'inici en una, l'última. En el play-off va tornar a l'onze en el duel d'anada contra l'Andorra, però va ser substituït al descans.

En els seus inicis, López-Pinto va jugar al futbol base del Cornellà fins al juvenil de Divisió d'Honor. El salt a sènior el va fer al Cerdanyola, amb qui va ascendir a Segona Federació. Això li va valer per fitxar pel Burgos que després d'una temporada al filial el va pujar al primer equip. Amb el conjunt burgalès va disputar únicament onze partits en tres temporades abans de desvincular-se i marxar a l'Ibiza l'hivern passat. Entremig, va anar cedit a l'Algeciras, plaça en què guarden molt bon record de l'atacant vallesà després d'anotar cinc gols en 17 partits al Nuevo Mirador.

López-Pinto destaca per la seva qualitat tècnica, capacitat de superar rivals i bon xut. Pot jugar a les dues bandes i també per dins, com a mitjapunta. Al Sabadell competirà amb els Miguelete, Joel Priego o Rubén Martínez per un lloc a l'onze titular de Ferran Costa. Amb aquesta incorporació, a més, el Centre d'Esports es queda amb disset futbolistes a la plantilla que ocuparien fitxa sènior, és a dir que només n'hi hauria una de disponible, a l'espera de possibles sortides. Tots ells ja estaran a les ordres de Costa la pròxima setmana, en el primer entrenament previst per al dimecres a partir de les 9:30 h.