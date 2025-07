El CN Sabadell tanca la seva plantilla per a la 25-26 amb un projecte continuista

Després del segon play-off d'ascens en tres temporades, el CN Sabadell arrenca un nou projecte a Segona B amb ambició i una línia molt continuista respecte a l'equip que va ser tercer del grup 3 en la 24-25. "Hem d'estar contents amb el projecte i amb la manera de treballar dels últims anys. Ens queda l'espineta que no vam poder passar la primera ronda, però també som conscients que hi ha equips amb més potencial econòmic. Hem de continuar amb aquesta dinàmica", assegura Arnau Casabon, director esportiu de la secció.

La primera pedra de la nova temporada és la de l'entrenador. Jordi Marín, qui va signar amb el Club l'estiu passat, tornarà a ser l'inquilí de la banqueta dels nedadors. "La intenció sempre és de poder donar una continuïtat al projecte, començant per l'entrenador. Per circumstàncies diverses en els últims anys no havia estat possible, però nosaltres teníem molt clar que havia de continuar a l'equip. Vam fer una aposta l'estiu passat, perquè no tenia experiència a la categoria, i la feina ha estat molt bona", analitza.

Amb Marín, també continuaran el gruix de la plantilla. Josep Maria Martínez, Dylan Moreno, German Escudero, Manu Kawa, Raúl Martín, Marc Pérez, Octavi Ribé, David Estévez, Alex Llamas, Luis Garcia, Arnau Pineda, Blai Vargas i Alex Carmona (que puja del juvenil) han renovat la seva vinculació amb el conjunt sabadellenc. "La nostra intenció era, des de l'inici, que seguís tot el bloc amb tres o quatre retocs que poguessin pujar el nivell". Les úniques baixes han estat Abraham Garcia i Sergi Lucas, el porter suplent i un jugador amb molt pocs minuts durant el transcurs de la temporada.

Pel que fa a les incorporacions, el club ha anunciat l'arribada de tres futbolistes: Juanfran Hervás, format a la base del CNS i que arriba procedent del Sala5 Martorell de Segona Divisió, Aleix Molist, atacant del Ripollet de Juvenil Nacional i el porter Lluís Sanguino, del Cerdanyola. "Volíem portar quatre peces per reforçar l'equip. Una era la porteria, per la baixa de l'Abraham. El Lluís té experiència a la categoria i és un valor segur. L'Aleix el conec ve perquè m'he enfrontat com a entrenador a Nacional. És un pivot dominant, esquerrà, amb bona planta i necessitàvem un perfil així, que ens mancava a la plantilla. I el tercer, el Juanfran, el coneixem a la perfecció. Cada any anava darrere d'ell i aquest estiu ha estat possible. Estic molt content perquè, a més, tanquem l'equip amb deu jugadors que han passat per la base i demostra l'aposta que volem fer", apunta Casabon.

Aquests reforços i la bona temporada passada fan que les expectatives siguin altes enguany. "Volem anar pas a pas. Durant una temporada hi ha moltes circumstàncies que et poden condicionar el rendiment i que no depenen al 100% de tu. La Segona B també és una categoria de dinàmiques. Mirem amunt, però sabem que millorar l'any que hem fet és pràcticament impossible. Hem de tocar de peus a terra. Volem estar a la zona alta, però ens marcarem un objectiu quan avancin les setmanes". Amb prudència, però ambició.