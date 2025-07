Membres de la Plataforma per la Residència Pública de Sabadell: "Lluitarem també per l'equipament de Can Llong"

De projectes sobre plànol a ser una realitat a sobre del terreny. Compte enrere per les obres de construcció de la primera residència pública de Sabadell que, ara sí, deixa de ser una reivindicació que fa dècades que es troba als despatxos de la Generalitat i passa a convertir-se en una realitat: la constructora ja es prepara sobre terreny, tot i que les obres encara no han començat formalment: es preveu que s’iniciï oficialment la setmana vinent, quan es preveu l’acte de col·locació de la primera pedra. Segons les previsions, l’equipament es podrà inaugurar el 2026: la residència té un termini d’execució d’obres previst de 18 mesos.

Sabadell acull la primera residència pública per a gent gran de la ciutat que trencarà amb el dèficit històric de places públiques i posarà punt i seguit a les reivindicacions veïnals que daten de principis de segle. Una notícia que veïns de la ciutat han celebrat, però amb alguns ‘peròs’: “Han hagut de passar molts anys perquè això passi. Han estat molts anys de picar pedra, de promeses incomplertes, de paper mullat. Això és una victòria, però no és suficient”, exposa Fernando Francisco Méndez, un dels veïns que fa més de vint anys que reivindica l’equipament i membre de la Plataforma per la Residència Pública de Sabadell.

“Les 80 places de la residència pública no resolen res per a una ciutat de més de 220.000 habitants, només és un inici”, exposa Celia Gargallo, membre també de la Plataforma. “Hem d’estar al nivell de la resta de municipis de Catalunya similars”, apunta. Hi coincideixen en Paco Luque i la Montserrat Jiménez, veïns de Campoamor: “És un bon inici, tot i que caldrà no adormir-se. La gent s’està fent gran i és una necessitat evident”, exposen.

La Plataforma per la Residència Pública de Sabadell, doncs, celebra l’inici de les obres, però reclama que es compleixi el compromís del 2006, que ja preveia una segona residència pública a Can Llong, a l’avinguda d’Estrasburg. “Costa de creure, després de tants anys d’incompliments”, exposa la Paqui, veïna del mateix carrer. Ara, però, el projecte és ferm, hi ha calendari i els diners estan disponibles.