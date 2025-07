Quadri Liameed reforça el mig del camp del CE Sabadell

Continua el moviment frenètic a la Nova Creu Alta, i ara amb un fitxatge treballat i molt desitjat per la direcció esportiva. El Centre d'Esports ha anunciat la incorporació fins al 2027 del migcampista Quadri Liameed, jugador del Lleida en les tres últimes temporades amb prop d'un centenar de partits d'experiència a Segona Federació.

Liameed, de 23 anys i nascut a Lagos (Nigèria), va jugar a les categories inferiors del Villarreal i al primer equip del Vall d'Uxó, a Primera Valenciana, abans que el Lleida apostés per ell. Al Camp d'Esports es va fer ràpidament amb un lloc a l'onze titular i es va consolidar com un dels millors migcampistes de la categoria. La primera presa de contacte amb la parròquia arlequinada va ser a la Copa Federació de la temporada 23-24, quan el Sabadell va caure eliminat contra els lleidatans per 1-0, amb gol de Ton Ripoll, i Quadri va donar una exhibició de domini i presència sobre el terreny de joc.

Precisament la capacitat física i l'ocupació d'espais és la gran virtut del migcampista nigerià, a qui els aficionats del Lleida catalogaven com el Kanté de Segona Federació. L'estiu passat, fins i tot va córrer el rumor que el Deportivo estava disposat a pagar un traspàs per fer-lo jugar a la categoria de plata del futbol estatal, però l'alta clàusula del futbolista va fer que s'acabés quedant a terres lleidatanes. Ara, reforça la medul·lar del Centre d'Esports i acompanyarà al capità Sergio Cortés i els renovats Urri i Jan Molina en aquesta parcel·la del camp.