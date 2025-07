L’Ajuntament de Sabadell suspèn les activitats a l’aire lliure i Rodalies atura el servei per les pluges intenses

Davant les pluges intenses que estan afectant Sabadell aquest dissabte i la recent activació de l’alerta de Protecció Civil a les 14.30h, l’Ajuntament de Sabadell ha informat a xarxes socials de la suspensió de totes les activitats a l’aire lliure.

A més, s’ha ordenat el tancament de les piscines municipals i s’ha indicat que el personal que treballa a l’exterior ha de refugiar-se o desplaçar-se als punts de referència establerts.

Els equipaments interiors continuen oberts i el consistori ha anunciat que anirà informant si hi ha novetats en l’evolució del temporal.

Incidències en el transport públic

La circulació de tots els serveis de Rodalies i Regionals de Catalunya ha quedat interrompuda per motius de seguretat. No es poden garantir serveis alternatius per carretera.

Pel que fa als Ferrocarrils de la Generalitat (FGC) i als autobusos urbans (TUS) i interurbans, de moment funcionen amb normalitat, però es recomana consultar els canals oficials abans de desplaçar-se.