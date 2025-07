Màxima alerta per la DANA a Sabadell

A les 14:30h d’aquest dissabte 12 de juliol, tots els telèfons mòbils de Catalunya han rebut una alerta de Protecció Civil per l’empitjorament de les previsions i el risc d’inundacions. A Sabadell, l’alarma també ha sonat de forma generalitzada.

Avisant del "risc d’inundacions per pluges torrencials fins a les 21 hores" i recordant a la població que eviti desplaçaments i activitat a l’exterior. "No us acosteu a rius, rieres ni zones inundables, eviteu zones baixes i soterranis. Si us entra aigua pugeu a plantes superiors", també han destacat. A la muntanya, s’aconsella dirigir-se a punts enlairats i allunyats de marges de rius, lleres de barrancs, rambles o torrents.

Segons Meteocat el perill per intensitat de pluja s'ha elevat a a 6 sobre 6 a gairebé tot Catalunya, amb una previsió de més de 40 l/m² en 30 minuts.

Aquest matí, a les 8h, l’Ajuntament de Sabadell ja havia anunciat a les xarxes socials l’activació en prealerta del Pla especial d’emergències per inundacions de Catalunya (INUNCAT) a la ciutat, davant la previsió de pluges intenses.