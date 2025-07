Els Bombers han intervingut en diversos punts de la ciutat per incidències causades per la DANA

Aquest dissabte 12 de juliol està sent un dia mogut per als Bombers a tota Catalunya i, també, a Sabadell amb diverses actuacions per caigudes de branques i arbres per culpa de les pluges intenses causades per la DANA. Concretament, han rebut 18 avisos a causa d'aquestes afectacions a la via pública.

Entre les incidències cal destacar la caiguda d'arbres a diferents punts de la ciutat com el carrer Apel·les Mestres, Can Llobateres, Pi i Margall, Brutau... Les actuacions s'han repartit entre una o dues dotacions per avís, en funció de la complexitat de cada cas.