L’OAR Gràcia rebrà el Barça a la Supercopa Catalana

Premi gran per als dos equips de l’OAR Gràcia després del sorteig de la Supercopa Catalana, que es disputarà a finals del pròxim mes d’agost. Tant el femení com el masculí han tingut la sort de cara i rebran dos gegants de l’handbol català i estatal al pavelló del carrer de Boccaccio.

En el cas dels de Pere Ayats, el rival serà ni més ni menys que el dotze vegades campió d’Europa, FC Barcelona. El duel suposarà el retorn a casa, tot i que com a rival, d’Aleix Gómez, una de les referències mundials en la posició d’extrem dret i format al conjunt blanc-i-verd. També serà a les files dels blaugrana, a l’altre extrem, el sabadellenc Dani Fernández, qui ha signat aquest estiu amb els de Carlos Ortega. El femení, per la seva banda, s’enfrontarà al KH7 Granollers, equip de la màxima categoria en un partit més habitual en les últimes temporades, precisament a la Supercopa Catalana. Serà l’estrena en partit oficial per al nou tècnic: Pol Ibáñez.

Els representants de blaugrana i graciencs, en el sorteig

Federació Catalana Handbol

Les semifinals es disputaran al pavelló del carrer de Boccaccio el pròxim 22 d’agost, mentre que les finals, amb poca probabilitat que hi hagi presència dels equips graciencs, seran el 26 del mateix mes al CEM Les Moreres, d’Esplugues de Llobregat.

Els calendaris de lliga, publicats

D'altra banda, ambdós conjunts ja coneixen el seu camí per a la pròxima temporada. El masculí d'Ayats rebrà l'Handbol Banyoles, el cap de setmana del 13-14 de setembre, en la primera jornada de Primera Nacional. Dues setmanes després, el femení de Divisió d'Honor Plata, s'estrenarà rebent l'Handbol Sant Vicenç. La principal novetat d'enguany al grup C de Plata, que encara compta amb una plaça disponible, serà la presència del Morro Jable de Fuerteventura.