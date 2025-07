Els waterpolistes del CN Sabadell continuen endavant al Mundial de Singapur

Primera fase superada per als jugadors i jugadores de l'Astralpool i el KEIO CN Sabadell en el Mundial de Singapur. Pel camí llarg o el curt, els deu representants de l'entitat i els dos sabadellencs presents a la cita mantenen viu el somni de lluitar per les medalles. Pel que fa al quadre masculí, Edu Lorrio, Javi Bustos, Fran Valera i el sabadellenc Sergi Cabanas disputaran els quarts de final de la competició després de resoldre la fase de grups amb plena de victòries. El combinat estatal es va imposar amb claredat al Japó en l'estrena (22-16), va patir més del compte contra Austràlia (7-10) i va tancar la fase amb una agònica remuntada davant d'Hongria (10-9), amb un parcial de 5-1 a l'últim període. Un cop classificats entre els vuit millors, els espanyols esperen rival.

En el torneig femení, la selecció espanyola, amb Irene González, Bea Ortiz, Paula Leitón, la sabadellenca Nona Pérez i les incorporacions de l'Astralpool, Paula Crespí i Daniela Moreno, també va fer bons els pronòstics assolint una còmoda classificació per la via ràpida. Molt superior a tots els rivals, l'equip entrenat pel terrassenc Jordi Valls es va imposar a Sud-àfrica en el primer duel (23-4), a França (23-6) i a Gran Bretanya (7-16), sense massa complicacions en cap dels partits. Als quarts de final, arribarà el primer test de nivell, presumiblement davant dels Països Baixos de Van de Kraats, que s'enfronten a Nova Zelanda als vuitens. Les neerlandeses van finalitzar segones de grup després de caure contra els Estats Units de Tara Prentice i Isabel Williams (9-11) en la reedició del partit pel bronze dels passats Jocs Olímpics. Les americanes s'enfrontaran al guanyador del Japó - Gran Bretanya.

D'altra banda, l'Hongria de Rita Keszthely, i la nova incorporació Natasa Rybanska, va fer la plena en el seu grup i també està ja als quarts, on es podria enfrontar a la selecció italiana, de Sofia Giustini, que va caure davant d'Austràlia als grups i ara es veurà les cares amb la Xina als vuitens. També va pel camí llarg una altra de les cares noves del conjunt de David Palma: la grega Athina Giannopoulou, que buscarà la classificació entre els vuit millors contra França. En cas de passar, s'enfrontaria a Austràlia. La competició s'allargarà fins al dia 23 en el cas del quadre femení i fins al 24 en el masculí.