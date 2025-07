Consolidar-se i créixer, els reptes del Sabadell Atlètic després del seu primer any de vida

Aviat complirà un any de vida el projecte del Sabadell Atlètic. Un club de futbol formatiu que ha completat la seva primera temporada i que ja mira l'horitzó amb l'objectiu de créixer i consolidar-se. "Havíem estat més d'una dècada gestionant l'escola de futbol de l'OAR Gràcia, però començar un projecte 'sols' feia una mica de por. Ens va costar arrencar perquè vam començar a moure el projecte tard, el mes de maig. El setembre i l'octubre, abans de l'inici de les competicions, van ser molt moguts. Finalment, per sort, vam poder tirar endavant tots els equips, fins i tot el cadet que la primera jornada la vam ajornar perquè no hi havia prou jugadors. Ha estat un any que ens ha anat molt bé també per aprendre, per veure què hem de fer i què no hem de fer. La veritat és que la valoració és molt positiva, així com el feedback que hem rebut per part de les famílies", afirma Josep Maria Roviras, president del club.

Una de les particularitats del projecte és els valors que pretén fomentar des de l'exemple. "Nosaltres volem donar un espai a tots aquells infants que volen jugar a futbol. Independentment del nivell i capacitats, tothom juga els mateixos minuts. Això és el primer que els diem als pares quan venen a informar-se. Si volen que el seu fill jugui tot el partit perquè és millor que els seus companys, aquest no és el seu lloc", assegura Roviras. De fet, sobre amb aquest fonament estan creant les bases i ideals del club. "Al principi els pot costar una mica d'entendre, especialment als jugadors. Fem molta feina i els donem totes les eines perquè tinguin prou empatia per entendre que tots mereixen jugar el mateix. Els nostres entrenadors fan una gran tasca humana en aquest sentit. De clubs competitius ja n'hi ha molts, aquesta és la nostra identitat".

En la primera temporada, l'entitat ha comptat amb un prebenjamí, un benjamí i un aleví que han competit al Consell Esportiu i un infantil, un cadet i un juvenil a la Federació Catalana. Un cop passada la prova pilot, la pròxima temporada l'estructura creixerà amb la consolidació dels equips esmentats i la creació d'un patufet, un segon benjamí i un amateur. Si les previsions són bones, un centenar i mig d'esportistes formaran part del club en la 25-26. "Volíem que la cadena del futbol base fos completa, des dels patufets fins als juvenils, i ho hem aconseguit. Per la nostra filosofia, considerem que els equips de futbol-7 és millor que competeixin al Consell i, quan entren en l'etapa de futbol-11, federar-los", afirma Roviras.

Un dels equips del Sabadell Atlètic d`aquesta temporada

CEDIDA

Centrats principalment en la formació, la creació d'un sènior pot desquadrar, en certa manera, la idea de club. No obstant això, per petició popular es farà una primera prova en aquest aspecte. "Ens ho van demanar els juvenils, que molts acabaven la seva etapa. No era la nostra intenció i, si veiem que no funciona, no continuarà, però també entenem que pels més petits veure jugar 'els grans' és una motivació i un bon al·licient per mostrar que hi ha possibilitat de desenvolupar tota la trajectòria aquí", analitza el president. L'augment d'estructura també provocarà canvis en els espais. De moment, han estat entrenant i jugant a l'escola internacional Gresol, a la carretera de Matadepera. "Les vistes són espectaculars i el fet d'estar dins una escola també ens permet ser una mena de continuació del que s'ensenya allà. Amb l'augment d'equips ja hem demanat espais a Sabadell per poder encabir-los tots. A Sant Oleguer ja hi juguem de forma recurrent".

El futbol sala, pròxim repte

Enguany, el club també ha tingut competint un sènior de futbol sala, a Tercera Catalana. "Era un equip sencer que ja estava fet i volien venir amb nosaltres. La idea que tenim és també de crear una estructura i una base en aquesta secció". De moment, el club ha signat un acord amb l'Escola Miquel Martí Pol perquè tots els infants que vulguin continuar jugant a futbol sala un cop acabin la seva etapa al centre (fins a sisè de Primària), ho puguin fer al Sabadell Atlètic. "Volem començar amb un infantil i, a partir d'aquí, anar consolidant un bloc amb els que vagin passant. Si ho podem fer també amb altres escoles que tinguin una visió similar a la nostra, estaríem encantats", admet.

Encara un inici per a un projecte que vol continuar creixent. Amb Roviras al capdavant i Marc Fábregas, Toni Del Mazo i Marta Mujal i Marc Roviras com a primeres espases, el Sabadell Atlètic busca consolidar-se a la ciutat. Comença el segon capítol.