Primer reforç sub-23 del CE Sabadell

Un cop tancada la carpeta dels jugadors amb fitxa sènior (aquest mateix matí amb el retorn de David Astals), el Centre d'Esports ha obert la porta d'entrada als futbolistes sub-23. Més enllà dels renovats Quim Utgés i Pol Fernández, que faran la pretemporada amb el primer equip i podrien formar part de la plantilla definitiva segons quin sigui el seu rendiment, ara el club ha anunciat la incorporació del migcampista Lluís Estebe, qui arriba procedent de L'Hospitalet de Tercera Federació i signa fins al 2027.

El futbolista de 20 anys ha disputat 28 partits aquesta temporada, anotant tres gols. Curiosament, les dianes d'enguany les ha anotat en els últims cinc duels de la competició. Anteriorment, havia jugat al futbol base de la Damm i del mateix Hospitalet. Estebe es caracteritza per la seva qualitat i capacitat amb la pilota. Pot jugar en el doble pivot, la mitjapunta o tirat a banda dreta, a cama canviada per tirar cap a dins. Al conjunt del Baix Llobregat ha estat una de les peces més destacades de la temporada sota les ordres de Cristian Gómez. Aquest matí ja s'ha entrenat a les ordres de Ferran Costa que ara mateix compta a la plantilla amb Pau Fernàndez, Jan Molina i el mateix Estebe com a únics jugadors sub-23 de la primera plantilla a tots els efectes.