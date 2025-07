L’antic Taulé Viñas es transformarà en una residència per a gent gran

La casa Gambús, més coneguda com a casa Taulé Viñas pel centre de formació que va acollir durant uns 50 anys, es convertirà en una residència per a gent gran. Es tracta d'un projecte que promou l'empresa sabadellenca del sector immobiliari Administración Bernal, que aquest dilluns ha obtingut la llicència d'obres de l'Ajuntament per transformar l'immoble.

Aquesta nova residència, que també tindrà centre de dia, oferirà aproximadament 50 places residencials distribuïdes en 33 habitacions individuals i compartides, segons avancen al Diari fonts de la promotora. La previsió és que les obres de rehabilitació i adequació comencin el pròxim mes d'octubre i durin aproximadament un any, de manera que hauria d'estar a punt a finals de 2026.

El grup Ramar va inaugurar el 2022 un nou edifici al carrer de l'Escola Pia que va aglutinar l'activitat educativa que tenia distribuïda en diversos espais de la ciutat. Prop de 500 alumnes de formació professional que estudiaven al Taulé Viñas es van traslladar a les noves instal·lacions, situades a escassos metres i projectades per l'arquitecte sabadellenc Francesc Bonsfills. També hi van anar els més de 200 alumnes de l'Escola del Sol del carrer de Sant Pau, que va deixar aquell edifici –actualment, un habitatge– per traslladar-se al nou edifici insígnia del grup Ramar, que manté l'ESO a la via de Massagué.

Una casa de 1866

La casa Gambús està protegida per l'Ajuntament de Sabadell. Data de 1886, la va promoure Pablo Gambús i Romeu i signà els plànols de la construcció Francesc Renom i Romeu segons recull el catàleg del patrimoni protegit. La protecció és parcial i se centra en la façana, forjats, vestíbul, caixa d'escala i cancell amb elements ornamentals i decoratius originals, de manera que els elements principals es conservaran.

Aquesta no és l'única finca que gaudirà d'una rentada de cara a la via de Massagué, que en els darrers anys està veient com es milloren diversos dels seus edificis o se'n construeixen de nous. I se suma a altres projectes residencials de Sabadell, com la residència per a gent gran que també es construirà al Teatre del Sol, en aquest cas amb capacitat per a 80 persones, tal com va avançar el Diari l'11 de juliol. I se sumarà a la que ja va obrir el novembre de 2023 al carrer de Felip Benessat del barri de Covadonga, de la marca Vitalia amb capacitat per a 152 persones.

En el cas de la via de Massagué, al costat de la casa Gambús se n'està rehabilitant una altra que era l'antiga casa-despatx de l'arquitecte sabadellenc Josep Renom, que conserva la façana i s'hi farà una nova promoció de vuit habitatges. El projecte el duu a terme el despatx de Sabadell Next Arquitectura, el mateix que a principi d'aquest 2025 va acabar de rehabilitar la casa Sostres o casa Humet a la via de Massagué, 29, destinada a un restaurant als baixos i també vuit habitatges de lloguer.

D'altra banda, l'obra nova també té presència a la via de Massagué, amb noves promocions recentment acabades a la part més pròxima a la plaça de l'Àngel que han permès estrenar la plaça del Tintín i una altra, de Mañero, en construcció. A part, l'església de la Puríssima va estrenar el passat mes de març la remodelació de la seva entrada, amb un nou paviment i unes jardineres que han substituït els avets que envaïen la vorera.

Finalment, fins a mitjans d'agost l'Ajuntament està duent a terme obres a la calçada per asfaltar-la de nou, una intervenció llargament reivindicada per veïns i comerciants i que suposa una inversió municipal propera als 180.000 euros.