FOTOS | El barri de Can Puiggener reconeix a Aïcha Camara, jugadora del Barça i campiona d'Europa sub-19

Com si d'una autèntica celebritat es tractés, Can Puiggener va rebre amb honors i una gran festa a Aïcha Camara. La sabadellenca, criada al barri tota la seva vida, es va proclamar campiona d'Europa sub-19 amb la selecció espanyola fa algunes setmanes després d'un torneig immaculat. Camara forma part de la plantilla del filial del Barça i s'ha consolidat com una de les grans jugadores del futur en el país. Amb el títol d'aquest juny, ja suma dos campionats continentals de la categoria.

Enguany, a més, va ser peça clau en la consecució del trofeu, disputant tots els minuts com a puntal a l'eix de la defensa i, posteriorment, sent escollida en l'equip ideal de la competició. De fet, el combinat estatal només va encaixar un gol, curiosament en la primera fase davant dels Països Baixos, que va finalitzar últim classificat del grup B, però va ser capaç de guanyar les campiones per 1-0. Espanya es va imposar a Itàlia a les semifinals (2-0) i va acabar tocant el cel amb una golejada sense pal·liatius en la gran final contra França (0-4).

Per tots aquests motius, la jove defensora va rebre aquest dimarts al vespre un reconeixement a l'engròs de tots els seus veïns i amics de la zona a la plaça 1r de maig, centre neuràlgic del barri de Can Puiggener. Una gran festa amb l'Aïcha com a protagonista i referència també pels més petits. De fet, la sabadellenca es va donar un autèntic bany de masses, signant autògrafs i rebent l'homenatge que es mereix. Amb la col·laboració d'entitats de com l'Esplai La Baldufa, l'Associació de Dones Africanes de Catalunya, les Bruixes del Nord, l'AFI de l'Escola Tarlatana i l'Aristoi Academy. Una promesa del futbol internacional, de Sabadell i ben aviat veurem en els escenaris més exigents del món del futbol.

La sabadellenca, durant la celebració

Camara, amb la seva família

L`emoció de la futbolista durant l`homenatge

La placa de reconeixement a Camara

La sabadellenca, signant autògrafs als més petits

Camara, parlant instants abans de l`homenatge

