Alerten d’un estafador a Sabadell que utilitza el nom de centres o entitats per demanar diners

"Tenim un estafador a Sabadell", exposa en un vídeo Ariadna Planas, propietària de Centre Quiropràctica Living Room del barri de la Creu Alta. Diversos veïns i entitats de Sabadell han alertat d’un individu que utilitza el nom de negocis locals i organitzacions com Càritas per demanar diners al carrer. L’últim cas conegut afecta la quiropràctica, ubicada al barri de la Creu Alta, i Planas ha denunciat públicament aquesta pràctica a través de les xarxes socials.

La propietària del centre alerta de diverses estafes en nom del seu negoci i se'n desmarca. Segons ha explicat, un individu fa servir el nom del seu negoci per demanar diners a veïns i membres de diferents entitats del barri sota diferents pretextos: “Diu que les claus han quedat a dins i no pot entrar i necessita trucar un serraller, o que necessita agafar transport…”.

Segons Planas, diverses persones l’han contactat des del Nadal exposant que un home de mitjana edat es fa pasar per un treballador del seu centre i ha arribat a estafar entre 20 i 50 euros per persona. L’última estafa reportada va tenir lloc el darrer dimarts. “Em preocupa que s’aprofitin de la gent i també que m’afecti en el negoci barrant el pas a possibles clients”, destaca. Planas ha volgut desmarcar-se d’aquest individu i exposa que “la quiropràctica és una pràctica poc coneguda" i tem que “estafes com aquestes puguin fer mal al centre”.

La propietària del centre lamenta també que desconeix l’abast de l’estafa: “Hi ha gent que m’ha contactat, però probablement no ho han fet tots els afectats”. "En aquests set anys tenim una clientela satisfeta, no volem que fets aliens al centre ens perjudiquin", sosté.

L’estafador utilitza una situació d’emergència com a pretext, identificant-se com a treballador d’una empresa o entitat, per després demanar diners a les seves víctimes i assegurar-li que els hi retornarà. “En ocasions, fins i tot ha facilitat el seu nom i DNI o els hi ha deixat alguna pertinença al·legant que tornarà a buscar-la i a retornar els diners”, expressa.

Denúncies en cadena

No és el primer cop que s’utilitza aquest modus operandi: fa uns mesos, Càritas advertia que almenys una persona utilitza l'entitat fent-se passar per treballadora o voluntària i així guanyar-se la confiança de la gent, a qui posteriorment demanava diners. De fet, segons algunes víctimes, l’home hauria utilitzat simultàniament la seva vinculació a l’entitat i al centre de quiropràctica.

Entre els arguments utilitzats, les víctimes de l'engany han vist com la persona en qüestió els demanava diners per agafar un taxi o per comprar el bitllet de l'autobús. Tant Càritas com Planas remarquen que cap treballador ha fet cap petició als carrers.

En aquest sentit, la propietària del Centre Quiropràctica Living Room apunta que s’han iniciat els tràmits per fer una denúncia en cadena i anima les persones que han estat víctimes de l’estafa a denunciar-ho a Mossos. “Tot i que siguin 20 euros, la suma és important. Cal notificar-ho a la policia per evitar més estafes” subratlla.