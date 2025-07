Quart Mundial de waterpolo masculí per a la selecció estatal, que amb un gran partit davant d'Hongria (15-13) ha aconseguit recuperar el tron tres anys després. Un últim parcial molt bo del combinat estatal ha estat definitiu en la lluita pel títol. D'aquesta manera, els tres del KEIO CN Sabadell, Edu Lorrio, Javi Bustos (qui ha tornat a ser el jugador descartat) i Fran Valera, i el sabadellenc Sergi Cabanas es proclamen campions del món.

En un inici de final frenètic en l'apartat golejador, Bernat Sanahuja ha posat el 2-0 favorable als espanyols en els primers compassos. Daniel Angyal ha estrenat el comptador dels hongaresos i, poc després, Sanahuja ha fet el seu tercer gol. Un bon parcial del combinat magiar ha igualat forces, amb Gergo Fekkete i Vendel Vigvari fent el 3-3. En un petit intercanvi de cops als darrers instants del primer quart, Álvaro Granados ha anotat en dues ocasions, però Marton Vamos, amb un gran llançament des de sis metres, i Angyal han deixat el 5-5.

Al segon quart, les defenses han millorat, especialment l'espanyola. També Unai Aguirre ha tret el seu repertori d'aturades per començar a desesperar els hongaresos. No obstant això, a l'altra banda de la piscina tampoc ha estat especialment inspirat l'equip de David Martín. Una nova diana de Sanahuja ha tornat a avançar els seus, però la resposta ha arribat per part de Vince Vigvari, amb una gran vaselina. En una superioritat abans del descans, Alberto Munárriz ha deixat el 7-6 al canvi de porteria.

A la represa, no obstant això, els dos hongaresos de l'Atlètic Barceloneta han estat els encarregats de capgirar la dinàmica: Gergely Burián ha anotat en dues ocasions i Vince Vigvari ha fet la seva segona diana del duel per aconseguir el primer avantatge magiar, que fins i tot ha obert una petita escletxa (7-9). La resposta, a les mans de Granados, que ha retallat en superioritat. Akos Nagy ha tornat a posar el +2 per als seus, però Felipe Perrone ha ajustat el marcador al màxim abans de l'últim quart (9-10).

En els primers minuts del darrer període, els dos canoners de l'equip nacional s'han tornat a posar la granota de fer feina. Sanahuja ha igualat en una doble exclusió i, poc després, Granados ha tornat a capgirar el marcador en home de més. Burián, en doble superioritat, ha igualat, però Munárriz, Granados i Unai Biel han posat el 14-11 a tres per al final amb un parcial decisiu. Aguirre i la defensa han evitat qualsevol tipus d'opció de remuntada i encara Edu Lorrio ha tingut la seva dosi de protagonisme disputant l'últim minut de la final fins al 15-13 definitiu, amb una diana de Perrone, qui finalitza la seva carrera en gran. Un nou títol Mundial per al combinat estatal que es treu definitivament l'espineta dels Jocs i recupera el seu lloc al més alt del waterpolo internacional.