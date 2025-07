Primera presentació de jugadors al CE Sabadell

Després de diverses setmanes frenètiques, l'avançada planificació de plantilla i l'inici de la pretemporada ha portat força calma a les oficines de la Nova Creu Alta. Amb la direcció esportiva pentinant el mercat de jugadors sub-23 i l'eix de la defensa com a posició prioritària per a reforçar l'equip, el club ha iniciat la ronda de presentacions d'enguany amb tres jugadors precisament de la rereguarda: Carlos Garcia, Diego Fuoli i Genar Fornés.

Garcia arriba procedent d'Unionistas de Salamanca, on la temporada passada va disputar 18 partits a la categoria. "El principal repte és trobar estabilitat i tenir la família a prop. Vull tenir la continuïtat en la categoria que no he pogut tenir les dues últimes temporades", afirma. El central assegura que la seva decisió de signar pel Sabadell va ser "fàcil". "Estic molt content d'estar aquí. Des del primer moment, parlant amb Lucas i Ferran, tenia moltes ganes de venir. Va ser la primera opció des de l'inici". Per conèixer millor el seu perfil a l'eix de la defensa, el barceloní es defineix com "un central alt, amb bon joc aeri, ràpid per córrer a l'esquena i amb bona sortida de pilota".

Garcia busca continuïtat i minuts

Victor Castillo

Fuoli, per la seva banda, afronta la seva segona etapa al Centre d'Esports consolidat com a un dels millors porters de la categoria. "L'any que vaig estar aquí no em van sortir les coses com esperava, i tinc aquesta espineta. També és un repte donar-li la volta. Vinc en un moment personal molt diferent. Era molt jove, havia estat en un filial... ara soc molt més madur i he après molt dins i fora del camp", assegura. El seu gran any a Tarazona l'havia col·locat en les quinieles fins i tot d'equips de Segona Divisió, però el projecte arlequinat va seduir el meta aragonès."Tot el projecte del club em va convèncer. Les ganes de créixer i que jo pugui formar part d'aquest creixement em va fer sentir molt valorat. El fet de signar dos anys també em demostra que es volen establir uns fonaments per un projecte a mitjà termini i això és molt positiu perquè jo buscava una estabilitat per mi i la meva família".

Fuoli afronta la seva segona etapa al club

Victor Castillo

També compta amb experiència a la categoria Genar Fornés, que arriba després de disputar 26 partits amb el Marbella, tot i que només dotze com a titular. "Malauradament, també per algunes lesions, em va costar enllaçar titularitats consecutives i aquesta temporada la veig com una bona oportunitat per consolidar-me a la categoria". Fornés ja va tenir opcions de vestir d'arlequinat l'estiu passat, però finalment es va decidir pel projecte dels malaguenys a categoria superior. "L'any passat vaig tenir la possibilitat de venir al Sabadell, però per circumstàncies personals i del mercat no es va acabar donant. Al Marbella he après molt i he conegut la categoria. Quan vaig rebre la proposta, vaig entendre que era el moment". Ara, afronta el repte amb ganes i predisposat a ocupar qualsevol de les posicions defensives. "Una característica positiva que tinc és la polivalència. Puc jugar de lateral o central en defensa de quatre, i amb tres al darrere puc ocupar qualsevol posició de l'eix i també el carril. Em sento còmode en tots els perfils".