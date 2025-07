Tercera prova per equips de natació artística en el Mundial i tercer bronze per a la selecció estatal, i per a Txell Ferré. Espanya ha tornat a ser tercera en la rutina acrobàtica de la cita a Singapur amb una puntuació de 221.0962. Respecte a la preliminar, les d'Andrea Fuentes han perdut un lloc, després de ser segones amb força solvència respecte a les principals perseguidores.

En la final, no obstant això, l'equip d'atletes neutrals russes ha aconseguit 224.7291, pujant fins al segon lloc i penjant-se la plata. L'or, novament, ha estat per a la Xina, que amb una nova actuació pràcticament perfecta ha finalitzat en primera posició amb 229.0186. D'aquesta manera, Ferré es penja el seu tercer bronze del Mundial en les rutines per equips i tanca la competició amb aquestes tres metalls i un cinquè lloc al duet tècnic amb Lillou Valette. Un balanç molt positiu de la segona experiència, la primera com a membre al 100% de l'equip, en gran.