'Chus' Oviedo, campió de Catalunya de carabina estesa a les portes del Campionat d'Europa

La temporada del tirador de precisió 'Chus' Oviedo continua in crescendo. Fa alguns mesos que el badienc es troba en un estat de forma i anímic excepcional. Bona prova són els últims resultats obtinguts. Aquest passat cap de setmana, es va proclamar campió de Catalunya de carabina estesa pràcticament de casualitat. "Estic molt content, la veritat. Jo estava a Mollet per entrenar els 50 metres amb vent, a l'aire lliure, però em vaig trobar que hi havia una competició programada. Al final em vaig poder inscriure i vaig tenir les millors sensacions fins ara en aquesta posició. Vaig fer deu punts més que en l'anterior campionat i estic molt satisfet", explica.

De competició improvisada a campió per agafar sensacions i arribar amb optimisme al Campionat d'Europa, que se celebra aquest cap de setmana a Châteauroux (França). "Em va anar bé per posar-me en tensió competitiva i arribar a la cita continental amb molt bones sensacions i confiança en aquesta posició". A terres gal·les, Oviedo competirà en carabina a 50 metres en tres posicions, la disciplina que pràctica des de fa uns mesos i que continua millorant a cada competició. "Aquest any m'està ajudant a recapacitar i entendre les competicions d'una manera diferent. Gaudir i estar a gust en cada prova és el més important. A nivell competitiu, sempre intento ser optimista, però també realista. Vull intentar fer una millor puntuació i, en els entrenaments, m'he sentit molt bé amb constància i esforç. L'afronto amb ganes de millorar i viure l'experiència", assegura.

Tot això en una temporada que va començar amb sensacions molt dolentes, però que s'ha girat com un mitjó. "Està sent un any increïble, realment. Ha estat una remuntada històrica dins la meva carrera. Estic afrontant totes les competicions amb molta positivitat i ganes de continuar creixent. Al final, m'estic centrant en una modalitat que fa poc que practico i ja tinc la possibilitat de competir contra els millors del continent. Ho veig com a oportunitats de créixer a nivell esportiu i personal". 'Chus' Oviedo competirà en la fase preliminar el dissabte a partir de les 9 h, mentre que la final de la seva prova serà al migdia, a les 13:30 h.