FOTOS | Diversos arbres caiguts a Sabadell a causa de les pluges

Sabadell ha patit conseqüències materials després de les fortes pluges i la intensitat de les ratxes de vent. Entre la tarda de dimecres passat i la matinada d'aquest dijous, alguns punts de la ciutat s'han vist afectats per la caiguda de diversos arbres o per alguna avaria elèctrica, també provocada pels intensos aiguats. El 112 ha rebut centenars d'avisos en total en les darreres hores i la part més afectada de Catalunya ha estat la zona del Vallès Occidental.

En relació amb la caiguda dels arbres a la ciutat, hi ha hagut quatre punts on hi ha hagut afectacions, tot i que cap d'elles acompanyades de danys personals: al carrer de Prat de la Riba, al carrer de Campoamor, a la ronda de Navacerrada i a la ronda de Jean Monnet. La més aparatosa ha estat la de la ronda de Navacerrada, en la qual hi han intervingut els Bombers. Un arbre de grans dimensions amb dues branques partides ha ocupat part de la calçada i els serveis d'emergència han retirat l'arbre en qüestió i han netejat la via.

Fotos de Juanma Peláez

Diversos arbres han caigut a causa dels forts aiguats

Juanma Peláez

Diversos arbres han caigut a causa dels forts aiguats

Juanma Peláez

Diversos arbres han caigut a causa dels forts aiguats

Juanma Peláez

Diversos arbres han caigut a causa dels forts aiguats

Juanma Peláez

Diversos arbres han caigut a causa dels forts aiguats

Juanma Peláez

Diversos arbres han caigut a causa dels forts aiguats

Juanma Peláez