El Pi d'en Xandri, a Sant Cugat, és un dels símbols de la nostra comarca. La setmana passada, coincidint amb el Dia Mundial contra el canvi climàtic, l'imponent exemplar va presidir un dels actes de celebració de la declaració com a Arbre Monumental de Catalunya. Un títol atorgat per la Generalitat el passat 8 de març a instàncies de l’Ajuntament. L’alcalde santcugatenc, Josep Maria Vallès, i la propietat del terreny, acompanyats del director general de Polítiques Ambientals i Medi Natural, Marc Vilahur, i altres autoritats locals, van descobrir la placa acreditativa i un plafó explicatiu de la seva història i evolució. “És un fidel testimoni de l’evolució, primer del poble i ara de la ciutat. Segons els tècnics, té vida per cent anys més”, va dir Vallès. “Tenim el Monestir, però aquest és el nostre principal i més important símbol natural”, va afegir.
La celebració va servir per presentar en societat en Xandri Sitjà, un jove santcugatenc de 18 anys protagonista de la cita. "Per sorpresa, vam rebre una carta del consistori convidant-lo a l'esdeveniment. Va ser una jornada molt bonica. El Xandri inicialment tenia dubtes perquè li feia vergonya, però va anar molt bé", destaca Xavier Sitjà, pare i un dels responsables del genuí nom. La idea va sorgir de casualitat. "La seva mare és nord-americana. Al principi, no ens posàvem d'acord per a triar el nom del nostre fill", recorda. Ella treballava en una empresa de màrqueting i, casualment, van passar per davant d'un rètol que havien fet sobre el pi d'en Xandri. La idea va arribar com un llampec. "T'agrada Xandri? Doncs ja ho tenim!", van coincidir sobre un nom inèdit a Catalunya. "Estudia a Barcelona i a l'institut tothom li pregunta d'on ve el nom. L'avantatge és que no cal que digui el cognom, perquè ja el reconeixen com el Xandri", riu el seu progenitor.
En el marc de l'acte, Xandri Sitjà va signar el llibre d’honor de la ciutat. La trobada institucional va servir també per inaugurar en dependències municipals el nou Espai Pi d’en Xandri de l’Ajuntament. Situat a la primera planta de l’edifici, el lloc mostra un vinil que explica l’evolució i història de l’arbre; amb les quatre imatges conegudes de la seva fesomia vegetal d’ençà que existeix la fotografia. També hi ha unes estampes del Pi d’en Xandri creades per l’artista Adolf i un quadre del Col·lectiu Windown, un projecte sociocultural que dinamitza activitats de creació artística amb una mirada inclusiva.
Una de les iniciatives més cridaneres d'aquest nou entorn és el projecte del bessó digital de l’emblemàtic arbre. Es tracta d'una rèplica virtual connectada a dades en temps real, que permet entendre’n millor el comportament i anticipar possibles riscos o actuacions. Precisament, una eina estrenada poc després que el pi patís desperfectes que van obligar a una ràpida intervenció dels tècnics, que van atribuir a l'estrès hídric, l'arquitectura de l'arbre i una petita podridura la caiguda d'una branca díscola.
Un monitoratge de tota la ciutat
Sobre el projecte innovador, el batlle va reivindicar que ha de servir com a prova pilot abans de fer una acció similar a tota la ciutat. De fet, el tinent d’alcalde de Relacions Institucionals, Bon Govern i Ciutat Digital, Jordi Puigneró, va avançar que en les pròximes setmanes es farà “una presentació més detallada del projecte del bessó digital del Pi d’en Xandri i del projecte similar que pretenem fer en l’àmbit de tota la ciutat”.
El model impulsat ara s’ha generat a partir de dues tècniques complementàries: escaneig làser terrestre i fotogrametria. D’aquí s’obté un núvol de punts, una col·lecció de milers o milions de punts en l’espai tridimensional que representen la forma i les dimensions d’un objecte o entorn real. Cada punt té coordenades (X, Y, Z) i, sovint, informació addicional com el color o la intensitat de la llum reflectida. La tecnologia a través de diferents sensors instal·lats i el quadre de comandament permeten una anàlisi de dades per a detectar problemes abans que apareguin, i prescriure o recomanar accions per a solucionar-los. El futur del Pi d'en Xandri sembla garantit. Ara, caldrà tenir un ull al padró per veure si convenç alguna altra família per a triar el nom del seu fill.