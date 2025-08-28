ARA A PORTADA

Sant Cugat del Vallès

El Pi d’en Xandri, sotmès a diferents actuacions després de la caiguda de l'emblemàtica branca

Un equip d’arboricultors treballa per garantir el benestar d’aquest símbol de Sant Cugat

  • Els treballs de l’equip d’arboricultors al Pi d’en Xandri de Sant Cugat -
Publicat el 28 d’agost de 2025 a les 13:16

El passat 18 d'agost, el Pi d'en Xandri va patir la caiguda d'una de les seves branques principals i més emblemàtiques. Va ser trobada a terra i va fer perdre la silueta icònica a la zona més alta del pi. Ràpidament, la Policia Local va acordonar la zona per iniciar les tasques per retirar la gran branca. 

Més d'una setmana després de l'incident, es continua treballant en l'indret per recuperar la normalitat. Dimecres, l’alcalde santcugatenc, Josep Maria Vallès, i el tinent d’alcaldia de Relacions Institucionals, Jordi Puigneró, van visitar el Pi d'en Xandri per conèixer de primera mà els treballs de revisió que hi està fent un equip d’arboricultors, especialitzats en avaluació de risc en arbrat.

Segons informa el consistori, mentre durin les tasques, l’arbre estarà perimetrat amb una tanca per seguretat. Un cop finalitzada l’avaluació es farà la poda per equilibrar el pes de la capçada, un reajustament dels tutors i tensors i la delimitació d’una zona de pas restringit al voltant. 

"Amb aquestes mesures, volem garantir la salut i la conservació d’aquest símbol natural de Sant Cugat i la seguretat de totes les persones que en gaudeixin", sostenen a través d'un comunicat a les xarxes socials. Els tècnics van assenyalar des d'un primer moment que la principal hipòtesi de la caiguda serien causes naturals, i no un acte vandàlic comès a consciència. 

 

Notícies recomenades